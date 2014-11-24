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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 13:09 BJT

香港股市：早盘上涨，市场喜迎中国央行降息

路透香港/上海11月24日 - 市场喜迎中国央行两年多来首次降息，投资者希望这可能显示新一轮促进增长的激进政策周期展开。

投资者预计抵押贷款利率下调，提振地产相关类股，带动香港指标股指上扬。

香港股市恒生指数 截至中午涨幅为1.9%。(完)
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