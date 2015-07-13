中国富人的“出埃及记”：股市巨震 投资海外地产寻求避险

路透悉尼/伦敦7月12日 （记者 Jane Wardell/Kate Holton） - 澳大利亚、英国和加拿大本已火热的地产市场正在迎来新一波的购买兴趣热潮，有早期迹象表明中国富有的投资者正在动荡的中国股市之外寻求避险天堂。

悉尼房地产经纪人迈克尔·帕里（Michael Pallie）称，仅过去一周他就已售出了两套新公寓，还向寻求股票替代投资目标的中国买家展示一套1,380万澳元（1,030美元）的房屋。

“许多高净值个人投资者已从股市套现，因股市已变得太热，”帕里说道，他是悉尼苏富比国际地产公司的负责人。“中国有巨量的闲置现金，你会发现这其中有许多资金将流入澳洲地产市场。”

中国股市自6月中以来市值已蒸发20%左右。许多富有的中国投资者已经出脱了股票。据美银美林，中国投资大户仅在2015年头五个月就脱售3,600亿元（580亿美元），而2014全年才1,900亿元，之前数年大户年平均脱售金额为1,000亿元。

尽管这其中大部分资金最初可能会投资于更具流动性的资产，譬如美国国债以及瑞郎等避险货币，但有越来越多的证据表明外国地产销售可能会被推涨。

“有传闻称，由于近期股市动荡，中国买家对伦敦等全球‘安全港’地产市场的兴趣增长，”莱坊国际（Knight Frank）伦敦住宅研究部主管汤姆·比尔（Tom Bill）说道。

伦敦房地产经纪商Douglas & Gordon执行董事艾德·米德（Ed Mead）称，他的公司已看到两名中国买家寻求购买整栋公寓。

“中国买家寻求购买整栋公寓是不常见的，暗示着这是资本流动而不仅仅是个人寻求投资。”

**中国富人的“出埃及记”**

自2000年起，中国是全球高净值人群外流最多的国家。据住宅投资经纪商Lio Global，2000到2014年间有9.1万名中国富人寻求第二国籍，刺激了外国地产的购买需求。

这些个人投资者中的大多数被称为高净值人士，即除了主要住所外拥有100万美元净资产以上的人士，正在迁往美国、香港、新加坡和英国。

商业地产公司高力国际（Colliers International）美洲资本市场和投资服务总裁布莱恩·沃德（Brian Ward）称，2015年上半年中国投资者已在美国地产投入了50亿美元左右，高于2014年全年40亿美元的投资总额。

伦敦超高档住宅地产经纪商Hanover Private Office的总经理亚历克斯·纽沃尔（Alex Newall）称，他观察到中国投资者对高端市场的兴趣有所增长，但目前尚无成交。

“他们正想尝试投资大量资金--我说的是2,500万英镑到1.5亿英镑的资金，”纽沃尔说道。

“他们正在寻求将资金投入伦敦的住宅。”

因本国货币兑人民币走软，澳大利亚和加拿大的房地产市场对中国投资者的吸引力也在增加。

“以人民币计算的地产价格仍然便宜，”悉尼Morphic Asset Management的负责人蒂莫西·张（Timothy Cheung）说道。

**股市亏钱，中国买家欲反悔**

中国投资者涌入外国地产市场不是没有遭遇批评，伦敦、悉尼和温哥华的一些民众指责中国投资者推高了当地已在上涨的房价。

澳大利亚政府对此已趋于强硬，制定了新的罚款和监禁措施，用以处罚违反外国投资条例的对象。今年早些时候，悉尼一栋价值3,900万澳元豪宅的中国业主被迫将其出售，此前该物业被曝是通过一系列空壳公司非法购得。

其他人则担忧，未能迅速撤出股市的中国投资者将拖累国际地产市场，尤其是在中国周四规定上市公司大股东六个月内不得减持之后。

London Central Portfolio的首席执行官内奥米·希顿（Naomi Heaton）称，她已经听说有投资人因股市亏钱而反悔撤约。

这对于温哥华地产经纪人安德鲁·哈斯曼（Andrew Hasman）来说是一桩熟悉的故事，他的业务集中于富裕的温哥华西区。

“上周我接到了另一位经纪人的电话，询问我们刚做完的一笔交易的卖家是否允许买家退出，因为他们（买家）最近刚刚在中国股市的崩跌中损失了一大笔钱，”哈斯曼说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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