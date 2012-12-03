分析：中国股市或进一步下跌

2012年3月14日在沈阳拍到的一家证券营业所内的场景。 REUTERS/Sheng Li

路透上海11月30日电（记者 Pete Sweeney）---中国散户曾一度认为股市是从中国经济增长奇迹中牟利的工具，但他们目前担忧钱投到了无底洞里。

11月，沪综指.SSEC跌到了四年低位，尽管经济指标好转，而且国内监管人员频频呼吁现在是极好的逢低买入时机。

很多观察人士认为股市还有下跌空间。

“我不认为现在是底。”美银美林中国策略师David Cui指出，并表示十八大期间市场企稳是表面现象。

根源问题是中国交易所改革尚未完成。

一方面，习惯押注政府政策的投机者对政府拒绝像2008/2009年全球金融危机期间那样抛出大笔刺激资金表示失望。

另一方面，价值投资者仍对股票发行企业利益凌驾于普通股东之上的市场扭曲不满。

市场观察人士认为，如果没有更多刺激政策或改革措施，2013年很难看到中国股市持续反弹。

未来几周将有1,900亿元股票解禁，对市场构成短期压力。

11月27日，沪综指跌破2,000点。11月全月沪综指下跌4.9%，2012年前11个月累计下挫10%，或录得连续三年下跌。

很多投资者曾猜测中国政府会捍卫2,000点，会要求国有资产管理公司开始买入。

不过情况并非如此，11月27日以後的三个交易日里，沪综指一直徘徊在2,000点以下，是2009年2月以来首次连续数日低於2,000点，市场人气进一步下滑。

对於同时在大陆和香港上市的企业，通常A股较H股溢价20%，目前则是折价。

恒生中国企业指数.HSCE年初至今上涨7%，而恒生指数.HSI则大涨了约20%。

“得有多少人跳楼，政府才会托市？市场怎能如此残酷？”一新浪微博网友写道。

尽管中国经济增长强劲，中国股市多年来一直让投资者失望。

5月发表的西南财经大学对8,438户中国家庭的研究显示，投资中国股市的投资者中77%亏钱。

幻想破灭後，贡献80%成交量的中国散户开始寻求其他投资途经。

摩根大通中国区全球市场业务主席李晶11月在研究报告中称，截至10月底，44%的持股交易账户休眠时间达到一年，而2007年底时该比例为2%，这可能意味着散户已经对市场失去了兴趣。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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