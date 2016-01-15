中国股市开年大跌 去年8月低位面临考验

1月8日，上海一家券商营业部内的一名股民在用移动设备查看股票信息。 REUTERS/Aly Song

路透上海1月15日 （记者 沈一鸣/Nathaniel Taplin） - 中国股市本月大幅下跌，有可能击穿去年夏季崩跌时触及的低位，也将考验中国政府安抚投资者的能力。

沪综指周四最低探至2,867点，接近去年8月的低位2,850点。沪综指年初迄今跌幅约达14%。中国政府去年8月出台了诸多救市举措，“国家队”入市驰援，以防出现金融危机。

一些市场人士预计，国家队今年将采取同样行动以阻止沪综指下破去年8月低点。

“2,850值得一投，对国家队和投资者都是如此；有些股票可能会有不小的反弹，” 上海盛渔投资合伙人简宏洲表示。

简宏洲称，一些股票的反弹幅度可能高达50%，但能否提供中期支撑值得怀疑，且取决于经济形势。

2016年伊始，人民币兑美元汇率和股市双双大幅下挫，这种动荡开局令人担忧当局正在失去对经济政策的控制。随着中国努力转向消费主导型的经济增长模式，中国经济增速降至25年来的低点。

本月初人民币大幅下挫加剧了这些经济忧虑，促使投资者不仅卖出中国股票，还殃及到全球市场。人民币兑美元汇率自2015年8月意外贬值以来已经累计下跌了5.7%。

沪综指周四大幅低开，其后震荡回升，令市场猜测国家队已经采取行动。

沪综指周四报收3,007.65点，涨1.97%，沪深300指数收涨2.08%。

“现在稍微有点反弹，但我认为最终可能还会创新低，也许是今年稍晚业绩报告出来的时候，”香港丰盛金融集团资产管理负责人Alex Wong表示。

“现在基本上只有国内投资者才会感兴趣。对于我们来说则很明显，我们会避开，因为我们不想冒利率或者汇率风险。”

提交证券交易所的文件显示，逾百家上市公司承诺其大股东和高管近期不会减持，支持中国政府抑制市场下跌的行动。尚不清楚这背后是否有政府的组织。

但华泰证券分析师周林称，这些努力不足以让股指维持在去年8月的低点上方。

“目前有很多不利因素，包括人民币贬值，美国加息，经济恶化； 稳定市场需要靠真金白银，光说不行，”周林表示。

悉尼OptionsXpress市场分析师Ben LeBrun称，沪综指现已步入熊市区域。周四沪综指较去年10月高点已下跌逾20%。

“所以这不是个好兆头。”（完）