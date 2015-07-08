中国学生炒股族遭A股暴跌“洗礼” 重在体验看淡盈亏

7月8日，香港一家券商营业部内，一名投资者在盯着电脑屏幕上的股票信息。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港7月8日 （记者 Emma Yang/Viola Zhou） - 中国A股过去一个月的疯狂暴跌横扫无数散户，但22岁的学生朱启萌更愿意将损失视作自己在财经行业谋发展的一次宝贵经历。

过去三周的抛售狂潮令A股重挫三成，迫使决策者近期接连出台非同寻常的救市举措，试图遏制A股跌势。

越来越多学生投身股市以赚取炒股经验，他们冀望以此帮助自己在业内获得一份高收入工作，朱启萌就是其中之一。对于股市暴跌，朱启萌反应淡定。

“我认为股市是一个了解市场的好途径，为我今后的事业打下基础。在牛市与熊市中，我主要以投资来磨练技巧和心性，从中学到东西，”香港浸会大学经济学学生朱启萌说道。“我不是很在乎输赢，但不要输了本金。”

与欧美股市不同，中国股市交易的主力军是散户，而非金融机构。散户占A股成交量的80%左右。在截至6月中旬的一年里，散户资金推动各大股指暴涨了逾一倍。

20岁的郭子玉（音）刚从美国学成归来，在6月15日开了股票交易账户，此时正值市场开始暴跌。

父母借给他五万元开户，想让他学习一下，目前他已赔了6,500元，他说他的损失远不及周围的一些朋友。

《南方都市报》称，上月底接受调查的560名惠州大学生中，有18%的学生炒股。

其中有48%的人表示投资额在五千到一万元，26%的投入介于一千到五千元，18%的投入介于一万到五万元，而有8%的人投入超过五万元。

“学生党”的炒股资金大多来自于父母、实习工作以及春节红包。

对于许多中国学生来说，炒股现在不过是消遣，他们和一起炒股的室友讨论交易策略，并上网交流股票信息。

路透采访的许多学生并未被近期的市场暴跌吓住。

东北师范大学的学生郑琦称，无论大盘整体走势如何，长期来看，总会有一些上涨的股票，会继续关注股市。

而且因许多父母支持孩子投身股市，这种趋势似乎仍将持续。

郑琦表示，“我父母不关心我亏了多少，每次亏了，父母都会在微信上劝我别难过，就当做是交学费了。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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