（修正）中国股市套牢散户：震荡中坚守 抑或借政府救市出逃

（修正标题措辞）

路透上海7月28日 （记者 Pete Sweeney） - 朱女士正是中国政府救市时应担心的那类投资者。中国股市的大规模震荡已加剧了人们对中国金融形势的担忧。

朱女士是6月股市崩跌中被套的无数散户投资者之一，他们倾向于“坚守”，而非认赔。朱女士只是在等待指数上涨，这样她才能够抛售。

“明天看，能逃就逃。我估计这次很多人不会扛了，”朱女士说道，她是一名政府职员。上周市场略有回升的时候，朱女士差点就把股票脱手了，但因为那时候卖出还是有亏损，所以她选择继续坚持。

“我看如果政府这次不救会更惨，”她说道。

朱女士的股市思维方式非常普遍，有一个专门的词形容这种思维：“套牢”。“套牢”以前的意思是被绳索套住，但现在最常用的意思是“在股市被套”，指的是一个投资者亏损之后不愿意或者无力割肉的情况。

这种心理逻辑也与理财经理通常的建议相反。理财经理通常会建议：更好的做法是认赔，然后将资金放到可能产生更高回报的地方。

这凸显了中国政府救市时面临的风险。每次政府成功推高股价后，就有一大群散户投资者涌入场中在盈亏平衡点卖出股票，而这立刻就打击了市场信心。

鉴于中国股市里散户投资约占80%的成交量，中国政府欲稳定股市，可能要面临一场长期艰苦的战役。

截止今年5月的半年里，中国股市市值翻涨一倍还多，但6月掉头急泄逾三分之一，促使政府祭出一系列“大招”以稳定股价。7月的大部分时间里，市场在救市政策的安抚下表现平稳，但本周一沪综指却暴挫8.48%，录下2007年以来的最大单日跌幅。

“周一的崩跌向中国政府表明，政府的救市举措也是有限的。谁也猜不到政府还有其他什么手段可以撑起市场情绪，”金融公司IG集团的市场策略师Bernard Aw说道。

**“贪婪”**

今年3月前入市的投资者因之前的收益仍有盈余。路透对公众数据的分析显示，4月以来有一千万投资者新开户，助推中国A股市值升高4.5万亿美元--直到6月中旬开始急转直下。

这些数字不包括这段时间内加仓的现有投资者，也不包括“不动如山”持有亏损仓位多年的投资者。

徐小姐就是后者中的一员。她说自己2007年以来一直持有中国人寿(601628.SS)的股票，07年时中国人寿股价约为75元。

中国人寿本轮牛市中有所回升，股价一度上穿42元，但之后又跌回至28元左右，徐小姐现在仍在坚守。

“这次牛市来的时候我还以为我能解套，没想到还是在亏钱，”她说道，并称她现在也拿着今年早些时候入手的亏损仓位，准备一旦回到成本价就脱手。

“大概我太贪了一点这次，”她说道。

朱小姐和徐小姐均拒绝透露全名。

**“正在失去耐心？”**

诚然，对于中国政府来说，“套牢”心理逻辑的一个好处就是它能减缓下跌市场的抛售压力，同时解释了为何6月份近四成上市公司股票停牌时几乎完全没有招来抗议的声音，因为股民都盼着所持股票可借停牌躲过股灾。

这也解释了为何政府设置了一个半官方的上攻目标：沪综指回到4,500点。这个目标点位可能会鼓励有“套牢”心理的投资者持股等待。沪综指周二收于3,662.81点。

但对中国政府而言，最大的担忧在于，曾经有耐心的投资者现在因为市场大幅波动而开始慌乱，甚至已准备好认赔出局，只是为了图个安心。

“昨天自己的钱加上1:1配资，满仓跌停，亏了20%。今天又满仓跌停。”学生刘芳蕊说道。

“割肉清仓了，没有信心了，不想再玩了。两天亏了32万。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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