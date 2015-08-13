中国安排人民币贬值有助人民币加入SDR

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透华盛顿8月12日 - 中国央行本周调整人民币兑美元汇率中间价报价的举动，或许有助于人民币在国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）的一篮子货币中谋得一席之地，不过有观点担心此举可能引发一波货币竞相贬值。
中国央行称，此举是为增强人民币的市场化程度和基准性。但有批评观点称，这是几乎不加掩饰的、旨在让中国出口更具竞争力并提振经济的举措。
IMF及其他金融官员称，如果中国方面的所言属实，此举将为中国推动人民币加入SDR的努力提供帮助。
包括美国财政部官员在内的金融官员认为，目前断言中国安排人民币贬值是为了增强汇率弹性或是获得贸易优势仍为时尚早。
也有观点认为，中国官员可能认为中国经济放缓态势比他们已经公之于众的情况更为严重，目前正在用人民币贬值来防患于未然。
IMF周二发表声明对中国央行此举表示欢迎，称这似乎是中国进行汇改、让市场因素发挥更大作用的一部分。
“我们相信中国可以，也应该致力于在两到三年内实现有效的浮动汇率机制，”IFM称。
“如果人民币被纳入SDR篮子，提高汇率的市场化程度将有助于SDR运作，”该组织称。
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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