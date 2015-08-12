斯沃琪称人民币贬值对中国经济和消费影响正面

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透苏黎世8月11日 - 瑞士钟表企业斯沃琪集团 称，人民币贬值将提振中国经济并刺激消费，这将令该公司受益。
“我们认为这一举措影响正面，”斯沃琪在电邮中称，“这一举措将刺激中国经济，这将推动消费。斯沃琪集团各部门在中国大陆市场均处于强势地位，定将受益。”
中国央行周二宣布人民币中间价一次性贬值近2%，人民币当日创逾20年最大单日跌幅，触及三年新低。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”