斯沃琪称人民币贬值对中国经济和消费影响正面

路透苏黎世8月11日 - 瑞士钟表企业斯沃琪集团 称，人民币贬值将提振中国经济并刺激消费，这将令该公司受益。

“我们认为这一举措影响正面，”斯沃琪在电邮中称，“这一举措将刺激中国经济，这将推动消费。斯沃琪集团各部门在中国大陆市场均处于强势地位，定将受益。”