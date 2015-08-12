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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 10:32 BJT

斯沃琪称人民币贬值对中国经济和消费影响正面

(本文由路透中文网编译提供)

路透苏黎世8月11日 - 瑞士钟表企业斯沃琪集团 称，人民币贬值将提振中国经济并刺激消费，这将令该公司受益。

“我们认为这一举措影响正面，”斯沃琪在电邮中称，“这一举措将刺激中国经济，这将推动消费。斯沃琪集团各部门在中国大陆市场均处于强势地位，定将受益。”

中国央行周二宣布人民币中间价一次性贬值近2%，人民币当日创逾20年最大单日跌幅，触及三年新低。(完)

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