美国总统参选人特朗普称人民币贬值将摧毁美国

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月11日 - 美国共和党总统参选人特朗普（Donald Trump）周二称，中国让人民币贬值对美国将是“摧毁性的”。

“他们正在摧毁我们，”特朗普在CNN的采访中称。特朗普长期以来一直对中国的汇率政策持批评态度。

“他们一直让他们的货币贬值。他们正在让人民币大幅贬值，而这对我们将是摧毁性的。”

中国央行周二宣布，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，决定完善人民币兑美元汇率中间价报价，较上日中间价出现了接近2%的贬值。有观点称，这或表明人民币汇率将走上长期下滑轨道。

特朗普自宣布参加2016年总统竞选以来，频频打出“中国牌”，承诺若当选将以强硬态度与中国谈判，以提振美国经济。

“我们有如此多的可影响中国的能力，”他对CNN说。“中国曾利用我们赚钱。中国用其从美国赚得的金钱和从美国吸取来的就业对自身进行了重建。”（完）