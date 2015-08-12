美国官员警告中国汇改不能开倒车

路透华盛顿8月11日 - 美国官员周二警告称，若中国提高汇率市场化程度的承诺发生动摇，将会“令人不安”，但尚不清楚此次人民币贬值是否标志着这种动向。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。周二人民币汇率中间价较上日中间价出现了接近2%的贬值。

“目前判断此举的全面影响仍为时尚早……（汇率）改革出现的任何倒退，都将是令人不安的情况，”美国财政部一位官员称。

美国长期以来一直敦促中国加速推进汇率改革，让市场因素决定人民币汇率。该美国财政部官员周二再次呼吁中国加速推进汇率改革。

“我们会继续关注这些调整措施将如何落实，并会继续就其（汇率）改革进程向中国施压，”该官员说。

中国央行的最新举动会令本国出口商品在国际市场更具竞争力，同时也会为出现放缓迹象的经济带来提振。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。