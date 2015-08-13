全球经济：人民币巨浪来袭，但美国基金经理及车商仍长期看好中国

**维持对中国的押注**

尽管股价下滑，但对营收增长依赖中国业务的美国企业有大量持仓的基金经理对路透表示，虽然未削减持股，但他们仍保持警惕。

“我仍看好。我认为长期来说我们将看到更多刺激举措，像过去一样，修建桥梁和基础设施，来提振需求，”Calamos Hedged Equity基金的联席投资组合经理Gary Black表示。

但Black补充说，他还计划投资谷歌等对中国没有曝险的科技和媒体企业。高盛列出了20家最为依赖中国业务营收的美国企业，Black所在的基金持有其中13家企业的股权。

高盛列出的这20家企业包括：美光(Micron Technology)、应用材料(Applied Materials)和美赞臣(Mead Johnson)。

最为依赖中国业务的美国企业和基金图表：reut.rs/1h3seqS

(完)