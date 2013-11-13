《特写》中国单身老人渴望觅得生活伴侣

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海11月12日 - 在上海市政府赞助的一场相亲活动上，现年53岁的刘芬琴(音)身着她最喜爱的黑色长裙，紧张不安地坐在一个角落，希望能找到理想的另一半。10多年前，她的第一段婚姻以离婚告终。

随着中国离婚率的逐步上升，刘芬琴成为众多参加此次上海市政府赞助的年度相亲活动的中老年中的一员。今年这场活动的年龄上限从45岁提高至60岁。

刘芬琴一边扫视与会者，一边表示自己想找一个外形不太难看的人。活动的很多参加人士也非常害羞，因而彼此间没法活络起来。

刘芬琴表示，她年轻时曾想过再找个丈夫，但她的女儿不愿意，所以感情生活就这样搁置了。

上海市婚姻介绍机构管理协会副会长徐天立表示，去年大约有3万人参加这场活动，今年吸引了大约4万人，此前组织方提高了年龄上限，以满足越来越多离婚人士的需求。

现场参加活动的人有些60多岁了，有些甚至有70多岁，因此年龄限制也不是绝对的。

徐天立表示，任何人只要渴望真爱和婚姻，他们都会尽力提供帮助。

中国的离婚率已连续七年攀升。根据官方数据，2012年，中国的离婚率同比增幅首次超过结婚率。

据中国媒体报道，中国离婚率最高的城市是北京，比例为39%。大约有半数的美国婚姻以离婚告终，而英国的离婚率为42%。

一提供婚姻与家庭咨询服务网站的负责人孙启亮（音）表示，中国政府之前没有收集数据，但这个问题的敏感性在增加。

他表示，离异家庭的孩子很可能变成社会弃儿和流浪儿，所以这种状况会对社会有负面影响。

为修补岌岌可危的婚姻，并鼓励单身老人寻找幸福，中国已推出多项举措。

今年3月，中国推出“家和工程”，旨在培训“婚姻医生、情感护士”，助力解决婚姻亚健康。

参加上海相亲活动的68岁的郑志新(音)表示，他和妻子在他们还在日本的时候就离婚了。当时他在日本是一名工程师。

他说，妻子想留在日本，但自己想回国，他们的方向不同。

郑志新表示，他依然相信爱情，但也意识到，与女性相处不是他的强项。

对于刘芬琴而言， 这次活动提供了一个找寻伴侣的机会，不过她尚未找到满意的人。