企业并购：中国附加限制性条件批准日本丸红收购美国高鸿股权

* 合并后两公司必须维持对中国出售大豆的分离和独立

* 中国的条件限制反映其对资源的担忧

路透纽约4月24日 - 中国监管机构周二批准日本丸红(Marubeni Corp) 以56亿美元收购美国谷物商高鸿控股(Gavilon)，但同时附加严格的限制性条件，凸显中国对食品供应安全的担忧。

并购交易早在约一年前就已宣布，但中国的严密审查导致交易被延宕数月。合并后的公司在向中国供应大豆和其他谷物方面发挥着主导作用。美国和欧洲反垄断机构已经批准该交易。

中国商务部反垄断局在官网上称，“此项经营者集中对中国大豆进口市场可能具有排除、限制竞争效果。”

因此商务部称，高鸿与丸红合并后，在向中国出售大豆时要维持各自的分离与独立，并设置严格的防火墙阻止交换竞争性市场信息。丸红不得从高鸿旗下美国资产采购大豆。

美国大豆协会主管Danny Murphy表示，中国的附加限制条件有些令人意外，因为丸红和高鸿不太可能在这样巨大的市场上控制供应或定价。

“保持距离，就减少了高鸿和丸红合并后的一些好处，”他在谈及这些条件时表示。“会降低效率，或许还会增加他们供货公司的成本。”

丸红以56亿美元收购高鸿，其中包括承担20亿美元左右的债务。这笔交易促使日本第五大交易商丸红一跃成为全球主要贸易行。丸红可以取得利用高鸿巨大谷物储备网络以及重要国内化肥和油交易业务的机会。

丸红已经是将美国谷物出口至中国的第二大出口商，2010年在这类出口中约占五分之一。

Murphy表示五到七年内，中国大豆进口量可能接近8,000万吨，高于8月31日止的作物年料达到的6,100万吨纪录规模。

中国今年预估的进口规模占全球大豆产量的近四分之一。