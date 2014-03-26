（更正）中国空气污染加剧 口罩业乱象亟待规范

2014年3月10日在上海陆家嘴拍到的戴口罩的市民。 REUTERS/Aly Song

(更正第五段和第七段内容。)

路透香港3月25日(记者 Grace Li) -中国民众正掀起抢购口罩的狂潮。不断恶化的空气污染推动了口罩行业的发展，但很多口罩甚至没能提供最基本的保护，引发民众对监管介入和相关标准出台的呼吁。

中国日益恶化的空气质量成为领导人首要关切的问题之一。越来越多的富裕城市人口转而厌弃这种不惜一切代价发展的经济模式。

当局已投入数十亿元用于众多空气治理项目，但迄今尚未解决问题。汽车尾气、燃煤发电厂以及排放有毒物质的工厂都是导致空气污染的因素。

根据《柳叶刀》(The Lancet)杂志发表的一篇文章，中国每年因空气污染而过早死亡的人约为35万-50万。该文的作者之一是中国前卫生部长陈竺。

口罩已成为中国很多城市居民的生活必备品，但中国消费者协会近期进行的比较试验显示，在37款口罩样品中，能够做到既防霾效果好又佩戴舒适的样品只有9款。

中消协对多款口罩产品的比较试验报告显示，其中最贵的一种口罩(售价199元)其功效不比最便宜的一次性口罩(售价1元)好很多。

中国纺织品商业协会副会长雷利民表示：“（市场上）大部分的口罩，包括他们打着可以防PM2.5这个旗号的大部分的产品，也是不符合规范的。”

雷利民说他们协会今年会牵头国内一些主要的口罩生产厂家来做一个针对预防PM2.5的自吸过滤式口罩的行业标准。中国消费者协会上周也曾建议国家有关部门抓紧修订、完善相关标准。

传统上口罩在中国被归为医疗或工业目的的个人防护装备。中国也没有就用于个人用途的口罩出台相关质量标准。

去年，消费者通过淘宝购买口罩和空气净化器的花费达到8.7亿元(1.4亿美元)。

通过淘宝购买口罩的人数比之前一年飙升了181%。

总部位于上海的中国市场研究集团(China Market Research Group)高级分析师James Roy表示：“人们正寻找一切能真正能有帮助的产品，能有助于减少因污染带来健康风险的产品。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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