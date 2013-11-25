俄罗斯Master Bank崩溃 影响不大

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网提供)
记者 Jason Bush
路透莫斯科11月25日 - 上周俄罗斯中等规模银行Master Bank崩溃，暴露出俄罗斯银行系统的深刻问题。但是和以往的银行崩溃不同，这一次其他银行的客户没有受到惊吓的迹象。
分析师称，Master Bank崩溃凸显对拥有深厚政治关系的银行实施监管的难度，以及非法支付为俄罗斯黑色经济服务现象的泛滥。
“其他银行的情况和Master Bank差不多，这点是确定的。”媒体大亨、银行家Alexander Lebedev表示。
“央行是否有足够勇气（采取行动）--我们拭目以待。”
俄罗斯央行周三吊销了Master Bank的执照，称该行存在大量可疑运营，央行的这一决定给该行的客户和使用该行进行银行卡交易的一些其他银行造成支付困难。
“银行间市场利率和公债收益率均未上升，因此这仅是地区性事件。”BKF银行驻莫斯科首席分析师Maxim Osadchy指出。
俄罗斯拥有超过900家银行，大多数规模很小，Master Bank以资产计排名第72。Master Bank每个月处理大约15亿美元银行卡支付，这个规模也相对较小，俄罗斯银行业资产总计达1.7万亿美元。
“和整个银行系统比起来当然微不足道。”Osadchy说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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