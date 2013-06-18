5月70个大中城市房价环比涨势略缓

* 5月中国房价涨势有所缓和

* 新建商品住宅价格环比上涨城市减少至65个

* 政策效应致房价环比涨幅继续缩小

* 但房地产调控还需继续抓政策落实

路透北京6月18日 - 中国5月房价继续上涨但势头见缓。统计局公布的70个大中城市房价环比涨幅进一步缩窄，不过房价上涨的城市仍占主流，证实调控政策在发挥作用，但任务仍然艰巨。

路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，5月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升6%，为连续第五个月上升，涨幅较4月的4.9%扩大；环比则连续12个月上涨，但涨幅从4月的1%缩小至0.9%。（图表： r.reuters.com/xew88t ）

“5月份，随着政策效应的持续释放，70个大中城市房价环比涨幅继续缩小。”统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，5月份房价涨势继续减缓，主要体现在两个方面：一是环比价格上涨的城市个数减少，环比下降的城市个数增加。二是环比涨幅收窄。

数据显示，新建商品住宅价格环比上涨的城市个数比4月减少2个至65个；其中，涨幅比4月缩小的城市有34个，福州、郑州、广州、成都的新建商品住宅价格环比涨幅缩小幅度均在0.6个百分点以上。

但刘建伟同时指出，也应看到，房价环比和同比上涨的城市个数仍然较多，房地产市场调控还需继续抓好政策落实。

5月新建商品住宅和二手住宅价格同比上涨的城市个数比4月份略有增加，分别为69个和67个，这既有房价环比上涨的原因，也有去年同月对比基数相对较低的原因。

四大一线城市--北京、上海、广州、深圳--5月新建商品住宅价格同比增幅仍超10%，从环比看北、上、广房价环比涨幅分别降至1.3%，1.4%和1.5%；深圳环比涨1.9%，略高于4月的1.8%。

今年以来中国经济增长乏力，但房地产市场却保持稳定增长，统计局稍早公布的1-5月房地产投资增长20.6%，继续高于整个固定资产投资增速，销售面积和销售额则同比增35.6%和52.8%。土地市场回暖的迹象也愈发明显，在热点城市甚至不断有“地王”涌现。

不同地区房地产市场的分化也是今年呈现的明显趋势。一线城市楼市在强劲需求支持下保持一定热度，但随着较严格调控政策的持续执行，如北京提高预售门槛，限制高价房入市，房价涨势得到一定程度的控制。

房价(较上年同期变动，%)

2013年5月 4月 3月 2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

6 4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5



(较上月变动，%)

0.9 1.0 1.2 1.1 0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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