中国可能允许更多公司及个人参与海外期货交易--消息人士

* 中国考虑允许更多公司和个人参与交易--消息人士

* 已经拥有执照的公司的交易额可能上升

* 当局亦在试图简化审批手续

记者 任玉兰/编译 张涛/蔡美珍

路透香港7月4日 - 了解讨论情况的消息人士表示，中国正在考虑允许更多公司和个人在海外交易所交易期货合约。中国当局目前寻求开放国内资本市场。

公司消息人士表示，随着限制放宽，已经获准可以在海外市场交易的中国公司，明年交易额可能上升。

上述考虑可能意味着伦敦金属交易所(LME)等国际交易所的业务会急剧增加，并增强中国企业对于某些期货合约的影响力。现在LME属于香港交易所(0388.HK)。

中国是金属与农产品消费大国，也是主要生产国。目前，只有31家国有公司有权交易海外期货，但也有些公司多年来一直通过旗下香港部门在海外市场进行交易。

随着中国公司的扩张和进口更多原材料，他们的对冲需求在过去10年大增，迫使当局放松管制。中国公司不能在国内完全对冲根据海外期货合约定价的进口物品。

一名直接知情人士指出，中国当局正在评估是否要允许所有企业及个人在境外期货交易所从事交易，或是只开放给一些能够代理操作的大型经纪商。

该人士表示，若扩大开放参与海外交易，将提高外币流动，因此中国当局也在评估监管机构能否应对。

消息人士指出，中国政府先前已经在讨论境外期货交易是否仍需取得资格核准。这位消息人士不愿具名，因为未获授权向媒体透露。

消息人士表示，中国三家券商已经协助起草提案，提案已呈交中央政府。不清楚何时将作成决定。

三位分属不同企业的消息人士指出，中国政府取消核准程序后，已经获准在境外开展期货交易的央企，预期交易量将上升。

根据中国政府网(www.gov.cn)发文指出，此前必须由商务部核准境外商品期货交易品种，但这项规定已在5月取消。

这些央企所获得的境外交易资格，只能对生产相关的商品进行对冲。但多位消息人士表示，多数央企之后已将业务范围扩大至生产或交易其他大宗商品，他们的资格可能在明年接受复审。

消息人士称，例如中国最大铜生产商--江西铜业，明年的境外期货交易品种由铜银扩大至铅锌。

消息人士指出，央企的多数股权股东--国务院国有资产监督管理委员会现在将成为评审申请案的主要机构。

在此之前，企业必须获得国资委、外管局、商务部及证监会批准。

“等到明年拿到新的年度核准时，我们应该能够交易更多品种，”一家获得资格的央企期货部门主管表示。这家央企过去两年申请增加两项品种，但并未成功。(完)

(译文审校 隋芬)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。