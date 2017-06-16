中国5月央行口径外汇占款降幅续收窄 但趋势或在下半年中断

路透北京6月16日 - 中国5月外汇占款连续19个月下降，降幅为连续第五个月收窄，并续创逾一年半新低。市场人士认为，这主要与美元走势弱于预期、人民币贬值预期弱化有关；但随着美联储加息及缩表进程的开启，美元或将再度走强，下半年外汇占款降幅持续收窄趋势或中断。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，5月末中央银行口径外汇占款余额为215,496.18亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少293.34亿元人民币，为2015年10月以来新低。

“5月外占降幅进一步收窄，主要得益于人民币汇率继续企稳。5月人民币对美元汇率稳中有升，市场主体结售汇意愿基本平稳，”交通银行金融研究中心高级分析师刘健称。

他并指出，人民币中间价引入逆周期调节因子以来，人民币对美元汇率明显升值，贬值预期进一步减弱，加之宏微观审慎监管持续发挥作用，预计6月外汇占款降幅进一步收窄。

不过，有市场人士对下半年外占形势表示不乐观。

民生银行研究院分析师王静文指出，5月外汇占款数据较好主要与当月人民币汇率出现较大幅度回升有关，但6月以来人民币趋贬，加之下半年中国宏观基本面将走弱，外汇占款降幅持续收窄态势难以延续。

“外汇占款6月份应该会继续收窄，但下半年可能会随着美元反弹、人民币走软而出现降幅扩大，”他称，“不过，应不会出现年初千亿级的降幅。”

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮亦表示，今年以来美元的表现弱于预期，但如果市场意识到美联储的加息是可以持续的，美元会继续升值，外汇占款的降幅会扩大。

据路透测算，5月人民币兑美元则累计升值1.1%，创14个月来最大单月涨幅。

中国国家外汇管理局周五公布，5月银行结售汇逆差171亿美元，较上月的逆差149亿美元扩大14.77%；其中，企业、个人等非银行部门（即银行代客）结售汇逆差124亿美元，环比下降3%。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2017年5月 -293.34

2017年4月 -420

2017年3月 -546.91

2017年2月 -581.19

2017年1月 -2,087.66

2016年12月 -3,178.02

2016年11月 -3,826.76

2016年10月 -2,678.64

2016年9月 -3,374.82

2016年8月 -1,918.95

2016年7月 -1,905.08

2016年6月 -977.27

2016年5月 -537.02(完)