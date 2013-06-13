中国5月通胀低于预期 放松货币政策预期增大--中金

路透北京6月13日 - 中国大型投行--中金公司发布报告称，5月通胀低于预期，工业品价格通缩压力加大，全年通胀预测有下行风险。货币政策放松压力加大，但下调基准利率的可能性仍然不大，更可能放松贷款利率下浮空间和增加公开市场流动性投放。

报告表示，5月宏观数据显示，投资增速放缓，出口增速大幅下滑，消费稍有起色，预计二季度GDP增速难以回升。

“受房地产市场的掣肘，年内降息仍然不是我们预期的基准情形。更为可能的放松方式，是结合利率市场化改革，取消贷款利率的浮动下限。”报告称。

国家统计局此前公布数据显示，5月物价数据明显低于预期，居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，环比下降0.6%；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大至2.9%，为去年9月来最低，同时环比下降0.6%。

投资、工业生产和消费亦无亮点，5月规模以上工业增加值同比增长9.2%，1-5月固定资产投资增长20.4%，均较路透调查的预估中值低0.1个百分点；5月社会消费品零售总额同比增长12.9%，与预估中值一致。

针对近期飙升的银行间市场短期利率，报告预计央行将加大公开市场操作力度，增加流动性供给，降低银行间市场利率。如果资金流出显着增加，带来结构性的流动性紧张和国内风险偏好下降，则有降低存款准备金率的可能。

报告认为，目前货币政策处在一个微妙阶段，受制于实体经济弱而房地产市场热的结构矛盾，货币政策如何演变取决于未来几个月的经济走势，但放松的压力在增加。

中国央行此前公布数据显示，5月新增人民币贷款6,674亿元人民币，低于此前路透8,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长15.8%，路透调查中值为15.9%。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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