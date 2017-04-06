中国计划从5月起对某些成品油征收消费税--消息

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透新加坡/北京4月5日 - 四位知情消息人士称，中国计划对混合芳香烃、轻质循环油和沥青混合物征收消费税。
消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税；由于他们没有授权对媒体讲话，因此拒绝具名。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。