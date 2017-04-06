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中国财经 | 2017年 4月 6日 星期四 08:14 BJT

中国计划从5月起对某些成品油征收消费税--消息

路透新加坡/北京4月5日 - 四位知情消息人士称，中国计划对混合芳香烃、轻质循环油和沥青混合物征收消费税。

消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税；由于他们没有授权对媒体讲话，因此拒绝具名。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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