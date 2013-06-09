中国5月CPI同比上涨2.1% PPI同比下降2.9%

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透北京6月9日 - 中国国家统计局周日公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，低于前值和路透调查预估中值。
5月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.9%，路透预估中值为下降2.5%。
5月通胀指标如下(同比%):
实际值 中值 区间 前值 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 2.1 2.5 2.2～2.8 2.4 3.0
工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.9 -2.5 -2.8～-2.3 -2.6 -1.4
（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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