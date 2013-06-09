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中国财经 | 2013年 6月 9日 星期日 10:34 BJT

中国5月CPI同比上涨2.1% PPI同比下降2.9%

路透北京6月9日 - 中国国家统计局周日公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，低于前值和路透调查预估中值。

5月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.9%，路透预估中值为下降2.5%。

5月通胀指标如下(同比%):

实际值 中值 区间 前值 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 2.1 2.5 2.2～2.8 2.4 3.0

工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.9 -2.5 -2.8～-2.3 -2.6 -1.4

（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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