5月财新中国制造业PMI近一年首度收缩至49.6 与官方指数走势背离（更新版）

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路透北京6月1日 - 中国两大PMI先行指标5月走势明显背离。官方制造业PMI超预期持平于前月的51.2，而财新制造业则出现近一年来的首次收缩，产出、新订单、价格等主要分项指数环比均下滑；与官方指标显示的库存改善不同，财新的采购和产成品库存一减一增，反映出制造企业已不再积极补库存。

财新/Markit周四联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)5月降至49.6，不及上月的50.3和路透预估中值50.1，为11个月来首度降到荣枯线下方，并创下11个月新低。

由于财新和官方PMI调查样本企业行业分布、规模大小等存在差异，通常认为财新调查更偏重中小企业，行业上侧重轻工业和服务业，而官方倾向于大型企业和重工业，两项指标历史上也出现过数次背离，最近的发生在去年7、8月份。

此次背离的特别之处在于，5月官方制造业中小企业状况明显改善，尤其是小企业PMI年内首次回到扩张区间并创下最近五年的最高值，但偏重调查中小企业的财新制造业PMI却陷入收缩。

财新分项数据中，新订单由上月的50.9降至50.3，亦为2016年6月以来低位。

“中国制造业在5月压力加大，经济显然已在向下轨道上。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。

他指出，产出和新订单分项指数都还在扩张区间，但均降至去年6月以来最低；投入和产出价格指数降至荣枯线下方，分别是2016年6月和2016年2月以来的首次。采购库存重又下降，成品库存回升，说明随着库存开始增多，企业已停止主动补库存。

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**成品库存重现上升**

财新/Markit提供数据显示，采购库存指数在上月短暂扩张后重新收缩，为四个月低位，部分受访厂商因客户需求减弱而加大力度降库存；成品库存指数则为五个月来首次扩张，受访厂商的报告显示，销售相对疲弱，导致月内库存重现上升。

其它分项数据中，新出口订单指数保持扩张，但创年内低位；就业指数降至八个月低点，连续43个月处于收缩区间；产出预期指数则持平于前月的年内最低值。

上日公布的中国5月官方制造业和非制造业PMI一平一升，略超市场预期；细项显示供需面基本持稳，库存形势有所改善。尤为亮眼的是，在相关利好政策支持下，小企业PMI年内首次回到扩张区间并创下最近五年的最高值，中国经济增长在经历4月的冲高回落后，或短暂企稳。

广发证券首席宏观分析师郭磊在报告中点评官方数据称，从5月PMI数据来看，一则经济确实在放缓，PMI分项和其他经济数据一样，大部分都较3-4月的高位有所回落；二则经济有明显的韧性，基本上属于一轮脉冲之后的正常放缓。

他指出，目前PMI的整体水位大致是2013年四季度以来最高，且没有任何“断崖式”回落的数据，部分数据如非制造业PMI还稳在高位，目前经济数据隐含的GDP增速应该在6.8%左右，并不算低。

他并提到，官方制造业显示的小企业景气度高、大企业景气度低，主要由于5月“一带一路”国际高峰论坛期间环保限产的影响；相当一部分小企业处于贸易产业链修复的影响之下；以及从上游价格，到库存周期敏感型的大企业，再外溢到小企业有一个渐进的传递过程。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）