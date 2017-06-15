中国5月FDI同比降3.7%至546.7亿元人民币 连两个月同比减少--商务部

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月15日 - 中国商务部外资司负责人周四称，5月当月实际使用外资(FDI)金额546.7亿元人民币，同比下降3.7%，连续第二个月下降。今年前五个月，实际使用外资金额3,410.8亿元，同比下降0.7%。
刊登在商务部网站的新闻稿并称，近期，国家将采取一系列有利于外资的重大举措，包括发布新修订的《外商投资产业指导目录》，深化自贸试验区外资领域先行先试等，为外资进入中国提供更好的服务，营造更好的环境。
数据显示，2017年1-5月，全国新设立外商投资企业12,159家，同比增长11.9%；5月当月，全国新设立外商投资企业2,433家，同比下降5.4%。
商务部外资司负责人指出，1-5月高技术服务业吸收外资继续保持增长。高技术服务业实际使用外资486.4亿元人民币，同比增长20.5%。其中，信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务实际使用外资同比分别增长15.9%、4.8%和69.3%。
其他现代服务业增长势头较好，如：交通运输、仓储和邮政业，同比增长19.9%；信息传输、计算机服务和软件业，同比增长16.8%；租赁和商务服务业，同比增长32.7%；科学研究、技术服务和地质勘查业，同比增长26.1%。
另外，化学原料及化学制品制造业同比增长27%，通用设备制造业同比增长46.6%。
香港地区、台湾地区、欧盟28国实际投入金额同比增长12.7%、41.8%和6.2%（包括这些国家/地区通过自由港投资）。
历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:
FDI ODI
金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%） 金额（亿美元） 同比（%）
5月 -- 546.7 -3.7 ~ ~
4月 -- 599.1 -4.3 *58.2 *-70.9
3月 131.1 878.3 6.7 71.1 -30.1
2月 87 585.9 9.2 57 *-68.2
2017年1月 120 801 -9.2 77.3 -35.7
2016年12月 122.1 814.2 5.7 84.1 -39.4
11月 98.8 655* 0.9* 157 76.5
10月 88.2 572.7* 4.7* 117.4 48.4
9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9
8月 87.5 573.2 5.7 153.1 *13.4
7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 *85.2
6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9
5月 88.9 567.7 -1 134.4 --
4月 98.9 625.7 6 199.9* --
3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5
2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍
1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2
2015年12月 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1
11月 103.6 649 1.9 89.2* --
10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3
9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2
8月 87.1 542 22 135 7
7月 82 506 5.2 75* --
注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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