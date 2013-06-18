中国5月实际使用外资同比增0.29%--商务部

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京6月18日 - 中国商务部周二公布,今年5月全国实际使用外资(FDI)金额92.56亿美元，同比增长0.29%。
商务部新闻稿并称，1-5月累计实际使用外资金额为475.95亿美元，同比增长1.03%。
在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。
历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):
13年5 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
月
金额 92.56 84.35 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3
同比 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05
(完)
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。