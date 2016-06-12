中国5月实际使用外资金额同比降1% 1-5月增3.8%--商务部

路透北京6月12日 - 中国商务部周日公布，5月中国实际使用外资（FDI）金额567.7亿元人民币（折88.9亿美元），同比下降1%；1-5月实际使用外资金额3,435.5亿元（折541.9亿美元），同比增长3.8%。

据商务部网站刊登的新闻稿，高技术服务业和高技术制造业吸收外资增长，1-5月，服务业实际使用外资2,418亿元（折382.2亿美元），同比增长7%，在全国总量中的比重为70.4%。

而制造业前五月实际使用外资988.6亿元（折155.2亿美元），同比下降3.2%，在全国总量中的比重为28.8%，其中高技术制造业FDI金额同比增长2.3%。

同期高技术服务业FDI金额同比增长94.7%，信息技术服务、数字内容及相关服务、研发与设计服务实际使用外资涨幅较高，同比分别增长238.3%、88%和33.9%。

1-5月，前10位国家/地区（以实际投入外资金额计）实际投入外资总额512.2亿美元，占全国实际使用外资金额的94.5%，同比增长1.3%。其中，美国、英国、德国增幅分别为140.2%、110%和20.6%；“一带一路”相关国家对华实际投入外资金额30.5亿美元，同比增长1.3%。

西部地区吸收外资增幅较高，东部地区吸收外资保持稳定。1-5月，西部地区实际使用外资262.5亿元（折41亿美元），同比增长31.2%，远远高于全国增幅。

商务部数据并显示，1-5月，全国新设立外商投资企业10,871家，比去年同期增长13.5%；5月当月全国新设立外商投资企业2,573家，同比增长43.6%。

此外，通过外资并购方式实际使用外资继续增长。1-5月，以并购方式设立外商投资企业544家，实际使用外资金额717.7亿元（折111.1亿美元），同比分别增长3.2%和19.9%。

历史FDI数据实际投资额及同比变动(%)

金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%）

2016年

5月 88.9 567.7 -1

4月 98.9 625.7 6.0

3月 129 823.4 7.8

2月 84.4 536.3 1.8

1月 140.7 882.5 3.2

2015年

12月 122.3 770.2 -5.8

11月 103.6 649 1.9

10月 87.7 546.8 4.2

9月 95.6 594.7 7.1

8月 87.1 542 22

7月 82 506 5.2

6月 145.8 895.7 0.7

5月 93.3 573.5 7.8（完）