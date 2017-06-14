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中国财经 | 2017年 6月 14日 星期三 17:43 BJT

中国5月社融规模增量1.06万亿元 较上年同期多3855亿--央行

路透上海6月14日 - 中国央行周三公布，5月社会融资规模增量为1.06万亿元人民币，比上年同期多3,855亿元。其中5月对实体经济发放的人民币贷款增加1.18万亿元，同比多增2,406亿元。

刊登在央行网站的新闻稿并称，初步统计，2017年5月末社会融资规模存量为165.2万亿元，同比增长12.9%。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站here

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(发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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