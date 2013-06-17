中国5月代客结售汇顺差环比减半（更新版）

* 5月代客结售汇顺差172亿美元，环比减一半

* 代客售汇环比增幅几近结汇增幅的一倍

* 分析称20号文着力点似在鼓励售汇

* 结汇不减反升，人民币是否出现贬值需斟酌

(新增评论和背景)

路透北京6月17日 - 甫出炉的中国5月份银行代客结售汇数据，进一步体现外管局20号文正使市场外汇需求上升。当月代客售汇环比增幅几乎是结汇增幅的一倍，令同期代客结售汇顺差一如预期自上月343亿美元回落近半至172亿美元，并与当月新增外汇占款降至669亿元人民币规模这一趋势相符。

外管局网站发布的数据显示，5月银行代客售汇明显增加。当月代客售汇为1,333亿美元，较上月大增336亿美元，体现20号文打击信用证等贸易融资手段后，企业被迫提高即期购汇量。

但出乎市场人士预料，当月远期结售汇为净结汇104亿美元，环比继续增加；与此同时，当月1,505亿美元的即期代客结汇净额环比增加了165亿美元，接近3月份水平。这似乎体现企业对于后期人民币升值预期没有明显减弱，但仍需6月份数据来进一步证明。

“这样来看，外管局20号文的着力点可能还是在售汇这一侧。”广发银行金融市场部外汇交易主管黄毅说。

他表示，一方面是银行补充综合头寸会产生一些购汇需求，另一方面则是信用证一类贸易融资手段受限后，无法得到贸易融资的企业难以推迟购汇，这部分需求随即体现在代客售汇数字中。

中国严厉打击虚假贸易的行动收到明显成效，金融机构5月新增外汇占款大幅降至669亿元人民币。当月、进出口数据大幅低于预期，其中出口同比增长1%，进口则下降0.3%，贸易顺差为204亿美元。

针对银行代客结汇数字并未如预期一般有所下降，招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮认为，这一是体现整体结汇中虚假贸易数字只是一部分，而热钱流入还是会持续、结汇很难回落；二是企业结汇行为有时间上的滞后，从人民币汇率回调传导到企业结汇的减少需要时间。

他同意人民币汇率走势近期出现波动，更多是受到购汇增加的影响，而非代表市场已经转向，但他认为在经济增速放缓、外贸较差的背景下，短期内人民币升值只会放缓、不会停止，不大可能出现贬值。尤其是在20号文的影响被市场消化以后，中间价还是会保持升值。

“我们认为人民币并不具备持续升值的基础，...但是，正如我们一直强调的，人民币该不该升值与会不会升值是两个截然不同的问题，前者反映的是市场层面预期，后者反映的是政策层面预期，后者对前者有决定性力量。”他说，“因此在政策层面出现明确的不升值信号前，我们建议继续按照看涨人民币的思路来进行操作，押注人民币出现拐点具有很大的政策风险，且时间高度不确定。”

黄毅也表示，随着20号文实施的时间正在过去，7月时人民币汇率仍有可能偏向升值。“如果外围因素中美元偏弱、而内部因素变化不大的话，7月份人民币可能还是继续创出新高的走升。远掉市场中美元升水会下来一些，1年期升水在1,200点左右料能找到支撑。”他称。

近期中间价仍保持小步慢升、迭创新高的态势，但即期汇率已脱离日间波幅上限，走出横盘振荡形态。远掉市场中，上周四一年期美元兑人民币远掉升水一度高至1,328点，较之前一周收盘时（6月7日）1,180点走高148个点子 ，显示市场存在一定人民币贬值预期。

外管局数据还显示，5月银行代客结汇1,505亿美元，售汇1,333亿美元。同期，银行代客远期结汇签约311亿美元，远期售汇签约207亿美元。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):

5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

代客结售汇净额 172 343 446 322 926 543 185 78 63 -63 5 -35 51

代客收付款顺收 83 169 367 127 554 317 59 -53 -89 0 88 64 91

代客远期结售汇净 104 91 44 25 94 95 54 -6 -57 -12 -34 -107 -53

额

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)

更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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