中国5月末外汇储备连四月回升 估值因素仍是主要原因

路透上海6月7日 - 中国5月末外汇储备连续四个月回升。由于5月当月主要储备货币中的欧元、日元和英镑兑美元分别升值3.18%、升值0.70%和贬值0.45%，而当月美元指数则下跌2.15%。假设中国外汇储备的币种构成与全球外汇储备类似，那么5月由于汇率波动造成外汇储备估值大约增加199亿至218亿美元。

这也意味着5月监管层因调控外汇市场所导致的外汇储备增加大概在22-42亿美元左右。而上月增加规模约为18亿美元。

由于外汇储备变动受估值变化和市场干预的影响明显，因此有必要将估值因素剔除掉，才能看出监管层因调控汇率所消耗的外汇储备，造成的资本流出状况。

中国央行周三公布，5月末中国外汇储备为30,535.67亿美元，环比增加240.34亿美元，为连续四个月回升，4月为增加204.45亿美元。

今年中国外汇储备累计增加430.5亿美元，2016年全年外储减少3,198.45亿美元，降幅达9.6%，为连续两年下降，但较2015年5,126.56亿美元的减少额所收窄。

央行数据并显示，以SDR计值的5月外汇储备为22,058.24亿SDR，较上月减少38.63亿SDR，上月为减少80.17亿SDR。今年以来以SDR计值的外储亦减少335.91亿SDR。

中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年5月USD/SDR=0.722376，4月的USD/SDR=0.729382。 央行同时公布，5月末官方储备资产中黄金储备为750.04亿美元，环比减少0.15亿美元。而以盎司计，5月末黄金储备为5,924万盎司，连续8个月持平。(完)

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