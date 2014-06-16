中国5月新增外汇占款创九个月新低 下半年料难大幅反弹

路透北京6月16日 - 中国央行最新数据显示，5月金融机构新增外汇占款创九个月新低 ，体现当月人民币汇率弱势盘整格局下，外汇市场供求基本平衡，央行入市购汇相应减少。 下半年资金流入回升料温和，加上汇率双向波动因素的影响， 新增外汇占款大幅反弹可能 性不大。

中国人民银行周一公布数据显示，5月全部金融机构新增外汇占款387亿元人民币，远低 于前月的1,169亿元，并创下去年8月以来最低水平。

“前期人民币贬值对于打击套利和资金流入方面都有负面影响，这两个月也有季节性资 本项目流出的情况。”中银国际研究部宏观经济小组叶丙南表示。

他认为，下半年贸易顺差还会随着出口回升而有所恢复，但国内经济情况还要看房地产 行业景气状况。综合来看，下半年资本流入会有所恢复但力度不大，体现在新增外汇占款上 增幅可能有限。

此外，人民币汇率双向波动幅度扩大，也会令外汇占款减少。招商证券宏观研究发布报 告称，3月汇改后，由于央行尽可能退出外汇市场的日常干预，内外部冲击将更多地体现为 人民币汇率的宽幅波动而不是外汇占款的波动上。

外管局国际收支司司长管涛上周四在接受政府网访谈时也表示，2月以来汇率双向波动 ，预期就会分化，企业财务运作就会调整，也会减少资金流入的压力，“未来国际收支基本 上趋于平衡，外汇储备积累的势头会逐渐趋缓。”

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，5月末金融机构外汇占款余额为295,407.7 8亿元；财政性存款余额为39,705.29亿元，较上月增加3,027亿元。

上述两项数据表明，5月份市场因此减少的流动性为2,640亿元。

以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)

外汇占款 财政性存款

2014年5月 387 3,027

4月 1,169 5,621

3月 1,892 -4,824

2月 1,282 4,222

1月 4,374 1,530

2013年12月 2,729 -14,603

11月 3,979 -435

10月 4,416 6,280

9月 1,264 -2,932

8月 273 1,399

7月 -245 6,545

6月 -412 -1,219

5月 669 4,633

4月 2,944 5,224

3月 2,363 -2,652

2月 2,954 243

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动 性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初 以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同 规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为 存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here

(发稿 李然; 审校 张喜良/黄凯)

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