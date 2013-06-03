5月中国百城住宅均价环比12连升--中指院

路透北京6月3日 - 随着新国五条和部分地区限价政策逐步执行，房价上涨的态势有所遏制，中国指数研究院周一公布数据显示，5月百城新建住宅均价连续12个月环比上升，但涨幅较前月缩窄。

不过近期土地市场的活跃，以及货币环境仍相对宽松，令房价上涨的预期未得到明显削弱。

中指院报告称，5月全国100个城市新建住宅平均价格环比连续12个月上涨，涨幅较前月缩小0.19个百分点，为0.81%；同比连续第六个月上升，涨幅扩大至6.9%，高于上月的5.34%。

百城之中，环比上涨的城市为77个，较前月增加1个。

中指院称，进入5月以来，随着“国五条”、限价等调控政策的逐步落实，开发企业推盘积极性有所下降，部分购房者观望情绪渐起，多个城市住宅成交量相比上月继续下降，传统“红五月”成色不足，在政策效果继续释放和成交量走低双重影响下，全国房价涨幅在本月继续缩小。

但该机构也指出，与住宅市场成交受限不同，土地市场在5月继续升温，北京、上海、长沙等地频现“地王”或高溢价成交，促使住宅价格上涨预期继续释放。

“在土地价格上涨、热点城市当前供应依然不足、货币政策预期放宽的大环境下，未来房价继续上涨的预期依然较强。”中指院报告称。

数据显示，北京、上海等十大城市住宅均价环比涨1.05%，继续高于全国均值；同比则上涨9.68%，涨幅进一步扩大。十大城市环比均上涨，涨幅最大的城市为广州，为2.52%。

路透最新调查显示，在有利的货币环境和供求关系支持下，今年中国住宅均价将料延续上升态势，全国而言将保持个位数增长，同时调控政策将更注重长效机制的建设，年内房产税试点有望扩大至深圳、杭州等热点城市。路透调查对今年住宅均价涨幅的预估中值为8%。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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