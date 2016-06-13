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中国财经 | 2016年 6月 13日 星期一 10:19 BJT

中国5月工业增加值同比增6% 1-5月投资增速9.6%创16年新低

路透北京6月13日 - 中国国家统计局周一公布，5月规模以上工业增加值同比增长6%，略高于路透调查预估中值5.9%，当月环比增长0.45%。

数据并显示，1-5月固定资产投资同比增长9.6%，低于路透调查中值10.5%，并创16年来新低。

5月社会消费品零售总额同比增长10%，路透调查预估中值为10.1%，当月环比增长0.76%。

以下为中国5月工业、投资与消费同比变动详情（%）：

5月实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

工业增加值 6 5.9 6 5.5 ~ 6.2 6.1

固定资产投资(不含农户)(1-5月) 9.6 10.5 10.5 10.1 ~ 10.8 11.4

社会消费品零售总额 10 10.1 10.1 9.7 ~ 10.5 10.1

注：固定资产投资前值为1-4月数据。

国家统计局上周公布，受鲜菜价格大幅下跌影响，中国5月CPI涨幅低于市场预期，七个月来首次同比增速回落，显示短期高点已过；PPI则继续改善，同比跌幅创18个月最低值。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 宿泱韫; 审校 张喜良)

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