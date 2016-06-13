中国5月工业增加值同比增6% 1-5月投资增速9.6%创16年新低

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月13日 - 中国国家统计局周一公布，5月规模以上工业增加值同比增长6%，略高于路透调查预估中值5.9%，当月环比增长0.45%。
数据并显示，1-5月固定资产投资同比增长9.6%，低于路透调查中值10.5%，并创16年来新低。
5月社会消费品零售总额同比增长10%，路透调查预估中值为10.1%，当月环比增长0.76%。
以下为中国5月工业、投资与消费同比变动详情（%）：
5月实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
工业增加值 6 5.9 6 5.5 ~ 6.2 6.1
固定资产投资(不含农户)(1-5月) 9.6 10.5 10.5 10.1 ~ 10.8 11.4
社会消费品零售总额 10 10.1 10.1 9.7 ~ 10.5 10.1
注：固定资产投资前值为1-4月数据。
国家统计局上周公布，受鲜菜价格大幅下跌影响，中国5月CPI涨幅低于市场预期，七个月来首次同比增速回落，显示短期高点已过；PPI则继续改善，同比跌幅创18个月最低值。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。