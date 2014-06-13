中国5月工业和投资相对平稳 基建投资加快弥补房地产下滑

路透北京6月13日 - 中国周五公布的投资、工业和消费数据保持总体平稳，显示稳增长的微刺激政策已在发挥作用，经济有企稳改善的迹象。不过房地产投资持续下降并累及与其相关领域，仍是下拉中国经济的主要动因。

分析师指出，结合此前公布的数据整体分析，目前消费和投资都相对平稳，基建投资的加快在一定程度上弥补了房地产投资下滑对经济的下拉作用，随着稳增长的微刺激政策继续落实及市场预期的向好，经济的下行压力有进一步放缓。

“投资消费工业增加值的数据应该说与预期中的差不多，仍然看不出有显着回升的迹象，但在出台这么多扶持政策后，至少市场预期有所改变，经济下降幅度有所放缓，估计6月经济数据会继续回升。”国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

他认为，5月份的投资增速基本稳定，虽然房地产投资下降比较明显，但基础设施投资明显加快，一定程度上弥补上房地产投资下降的影响，且从5月的财政，货币信贷等数据看，投钱速度明显加快。目前制造业整体比较平稳，降幅最大的仍然是房地产，这也成为目前下拉经济的主要动力。

中国国家统计局周五公布，5月工业增加值同比增长8.8%，社会消费品零售总额同比增长12.5%，1-5月固定资产投资同比增长17.2%。工业增加值同比增速与预期持平，社会消费品零售总额和固定资产投资同比增速高于预估值。

统计局并公布，1-5月房屋新开工面积同比下降18.6%；商品房销售面积同比下降7.8%，销售额下降8.5%。

**微刺激减轻经济下行压力**

伴随着中国为稳增长出台的一系列微刺激政策，无论投资，消费及出口，均显示出中国5月份的宏观数据有所改善，经济下行压力有所缓解。

首创证券研究所所长王剑辉指出，5月整体的数据都显现出中国宏观经济企稳改善的迹象，这里面的原因包括外部经济环境的改善，对出口的拉动；也包括中国已经出台的一些微刺激和定向宽松的政策，开始发挥作用。

中国央行宣布自6月16日起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点。为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题。这是央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准。

申银万国首席宏观分析师李慧勇也认为，5月数据总体稍回升，符合预期，但投资增速还在下滑，这是中国经济的隐忧。预计棚户区改造、加快铁路投资、定向贷款等会成为未来经济发展的亮点。

他维持今年一二季度经济走平，三季度略有好转，四季度有所压力的判断，全年预计在7.5%左右。环比来看，一季度会是全年的底部，10月前向上的可能性较大。

王剑辉也认为，以目前的宏观数据看，政府不需要再提前出台任何刺激或宽松政策来推动经济增长了。应该根据未来经济的实际走势，再对宏观政策做灵活的调整。

上海证券首席宏观分析师胡月晓则认为，经济运行整体运行平稳,突出亮点是消费.但我们并不认为消费亮丽表现将持续,在收入增长没有跟上的情况下,消费难有持续高增长动力.投资仍然小幅下降,意味着整体经济增速仍会在7.4上下挣扎;工业略有反弹,可能是受出口复苏的影响.维持下半年"宏观稳\微观差"组合格局的判断.

他认为，前期两次定向降准、小企业税收征收调整、简化审批等微刺激政策效果未来仍会持续体现。目前经济底部徘徊不会导致大规模刺激政策的出台。

中国国务院总理李克强周二表示，要不断创新宏观调控思路和方式，丰富政策工具，优化政策组合，在坚持区间调控中更加注重定向调控，确保实现全年经济社会发展目标任务。(完)

(发稿 沈燕； 审校 黄凯)

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