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中国财经 | 2013年 6月 9日 星期日 10:35 BJT

中国5月社会融资规模环比减少5763亿元

路透北京/上海6月9日 - 中国人民银行周日公布，初步统计，5月社会融资规模为1.19万亿元人民币，同比多增424亿元,比上月少5,763亿元；当月新增人民币贷款6,674亿元，路透调查中值为8,500亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，1-5月社会融资规模为9.11万亿元，比上年同期多3.12万亿元。

4月社会融资规模为1.75万亿元，同比多增7,833亿元,不过较3月明显下降。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn)

(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)

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