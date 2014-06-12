分析师看中国5月新增信贷及M2增速

路透上海6月12日 - 中国人民银行周四公布，5月新增人民币贷款8,708亿元，高于路透调查中值的7,500亿元；5月末广义货币供应量(M2)同比增长13.4%，路透调查中值为13.1%。

数据并显示，5月末人民币贷款余额同比增长13.9%，亦高于路透调查中值13.7%。

此外，初步统计，2014年5月中国社会融资规模为1.40万亿元，比上月少1,454亿元，比去年同期多2,174亿元。

主要数据:

--年5月新增人民币贷款8,708亿元，路透调查中值7,500亿元

--5月末M2同比增长13.4%，路透调查中值13.1%

--5月末人民币贷款余额同比增长13.9%，路透调查中值13.7%

以下为市场人士的评论:

--民生证券 宏观研究团队

5月份社会融资规模1.4万亿元，127号文监管同业，表外融资继续下行。非标回流表内，定向宽松带动表内贷款上升。伴随着银行间债券市场收益率下行较快，企业债融资规模上升。

5月M2增速上升至13.4%，略超预期，基期因素下半年M2仍有上升压力，货币政策全面宽松的可能性下降。新增M1-M0规模为3,800亿，同环比均有所上升，反映定向宽松下金融机构对实体支持在增强；新增M2-M1为4,812亿，同环比均有所下降，反映存款定期化，同业存款分流现象有所缓解。

新增人民币贷款8,708亿，其中居民中长期贷款较4月有所上升，政策支持和资金面宽松使金融机构配置按揭贷款动力略增；存贷比考核和信贷额度管控下，金融机构压低短贷，中长期贷款占比继续上升，反映非标回表、定向宽松对特定领域支持增强以及债务置换压力。

新增人民币存款1.37万亿，环比反弹因存款回表的季节性变化，同比少增反映非标监管和相对高位的融资成本抑制货币创造。财政存款新增3,027亿，同比少增反映财政支出加快。外币存款大幅提升至366亿美元，人民币汇率波动加大，居民结汇意愿偏弱，资产外币化趋势明显，即使考虑到贸易顺差规模扩大，5月外汇占款新增量仍不乐观。未来一段时间，再贷款和定向宽松仍会是流动性投放的主要渠道。

在经济下行压力下，预计央行将继续延续适度宽松基调，通过公开市场操作，维持短端流动性预期稳定。此外，加强窗口指导，将定向投放的流动性落实到实处。未来政策转向“宽货币+宽信用+宽财政”，全社会风险偏好有望提升。

--兴业证券宏观与固定收益分析师 唐跃:

M2增速回升的最大动力应该是来自表内贷款的超预期增长，显示政府已经开始推动信用宽松来稳定经济增长；从社融来看，增速也略有回升，贷款和债券的贡献较大。去除这两项，增速仍然是明显下降的，表外活动仍然比较疲弱，实体经济自发的融资需求可能仍然不强。

贷款分项数据看，居民和企业的中长期贷款增长规模有所小幅回升，但实质上，中长期贷款占贷款总规模的比重却出现了下降（居民中长期占居民贷款、企业中长期占企业贷款，中长期占全部贷款），除了反映实体经济的投资性需求比较疲软之外，也说明了银行对投放长期资金的意愿并不是很强，银行的风险偏好仍然处于较低的水平。

总体来看，政策从货币宽松向信用宽松倾斜，但目前实体经济的投资性需求疲软，而地产处于下行周期，加上信用风险的担忧，目前银行的风险偏好可能仍然处于低位，贷款投放规模的增加主要是为了配合稳增长的政策，而且值得关注的是，这些资金的投向领域很可能仍然是银行认为风险比较低的领域。

未来，政策仍然会朝着稳增长的方向走，但在M2增速回升的情况下，货币政策是否有进一步的配合需要观察，而在货币全面放松短期难现与银行风险偏好较低的作用下，信用增速的回升可持续性和力度需要进一步观察。

--浦发银行金融市场部宏观分析师 曹阳:

新增贷款8,700亿，扩张超预期，其中可能有定向再贷款的因素。

企业和居民部门中长期贷款分别增加了2,021亿和3,479亿，前者可能反映在央行窗口指导下，房地产个贷政策或有放松，后者反映表内融资对实体经济投资支持增加。

社会融资总量中，委托、信托贷款仍在同比少增，反映监管要求下表外融资收缩，但表内信贷扩张仍有一定承接力。

财政存款仅新增3,027亿，低于往年水平，显示财政存量资金投放加速，与5月财政支出扩张一致，我们认为积极财政政策或对经济支持力度加大。

向前看，考虑到“定向降准”的累积效应，银行表内信贷仍有望维持较高水平，带来广义流动性的改善。

--兴业银行资金营运中心宏观分析师 肖丽：

5月社会融资总量新增1.4万亿，在人民币贷款较上月多增近千亿的情况下，5月社融较4月少增约1,500亿，这说明直接融资和信贷的多增仍不能弥补127号文对表外融资的冲击。

从结构看，在企业户的带动下，5月中长贷新增5,500亿，创历史同期新高，亦是对表外融资回落的承接。

M2同比加速至13.4%，信贷多增及财政投放加快是主因，今年5月财政存款新增3,027亿，明显低于2009-2013同期平均3,827亿的新增量，对流动性回笼低于往年同期。

外汇占款新增量可能非常少，5月外币贷款负增长，这种情况仅在2009年同期出现过。

虽然M2高于预期，但M1增速与预期持平，从存款结构看，居民户存款较前两年同期明显少增，非金融企业存款增加5,479亿元，与去年相比并不低，M1未如M2一样超预期，这说明企业活期存款占比的改善有限，企业对生产预期依然谨慎。

M2超预期加速，但社会融资总量增速并未回升，意味着地产销售及基建投资增速仍难大幅改善，增长和物价的下行忧虑仍存。虽然目前所面对的负的产出缺口及物价下行压力，但在6月M2同比将继续大幅攀升的背景下，货币政策全面放松空间收窄，未来仍将是结构性的操作。

--交通银行金融研究中心研究员 徐博：

整体5月份M2和信贷等金融数据略好于预期，背后一个较重要的原因是，央行通过公开市场、再贷款等向市场提供了流动性，对短期信贷投放和货币增长都有明显的帮助；此外监管层对银行同业业务的约束，导致部分同业非信贷融资受到挤压，部分融资需求转为由表内信贷渠道支持；如果按照目前经济形势来看，应该是要低于当前的信贷状况的，通过央行这些政策的扶助，信贷流动性状况是有所改善的。

总体认为，近期存准不可能全面下调，利率也不可能下调，但流动性会维持在稳中偏松。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

5月的信贷增量比较大，个人觉得应该和此前规范同业和非标有关，而没有确切证据显示实体经济的融资需求有明显改善。另外，5月社会融资环比还是下降的，而且M2增速也没有特别大的提升，这都可以作为上述结论的佐证。

货币政策方面，虽然之前有连续的定向降准，但总体释放出的资金量应该还不到2,000亿元，政策取向只能说中性略松，还没到十分明确的完全放松阶段。

短期来看，预计政策执行还是以稳为主。至于会不会有下一步的实质措施，还是维持此前的观点，即要结合二季度经济数据，以及7月就业等指标综合考虑，看是否有必要加大放松力度。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为敩：

新增贷款高于预期，导致派生存款增加，推动了M2同比增长较高。5月汇率是自今年1月份来首月由下跌转为平稳，因此外汇占款估计也不会很悲观。

新增贷款相比预期较高，一方面由于非标管控，融资转移至表内；另一方面由于此前央行的结构降准。

此前，M2处于见底回升的过程中。5月的政策转向会使M2回升势头更猛。新增贷款未来则会持稳，由于银行存贷比目前处于高位。

--招商证券宏观经济分析师 张一平：

数据还可以，M2可以，信贷不错，社融数据也好，反映的情况比较积极。人行定向放松后，数据应该有所恢复。5月中旬说有再贷款，再贷款贷出去后，新增信贷也会多一些，最后一周放得很明显。

存款同比增速比去年还是低不少，“宝宝”们（指余额宝等理财产品）对普通存款的冲击还是有。财政支出效率在提高，5月财存没之前增那么多。

社会融资规模里，非标在压缩，127号文还在规范，增量主要是新增信贷和企业债券。

未来我们觉得国内还是会以定向宽松为主。欧美已经分道扬镳了，我们趋势会跟欧日像一点，但没他们那么激进，不会全面放松。未来定向的一方面是支小再贷款，还有就是支小专项金融债发行。

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

从5月数据来看，货币供给增速回升，人民币贷款超市场预期。其中个贷和企业中长期贷款都增长较多，有利于经济增长企稳。

社融同比去年同期增加，信托贷款少增较多，而债券融资同比多增，应该是对非标持续压缩所致。预计后续社会融资规模让将维持高位，将为稳增长提供资金支持。

--广发银行高级交易员 颜岩：

5月的社会融资规模等数据略超预期，贷款和中长期贷款的占比都较高，债券直接融资也不错。总之流动性方面的刺激已经开始，但步伐比较谨慎，而且是定好需求再给资金，效率更高。

13.4%的M2增速高于今年目标，与之前的定向放松有关，也跟基数有关。去年下半年开始，社会融资规模受限，M2增速回落，今年下半年开始，M2会长期处于13%以上，甚至超过14%。但这并不足以促使政策重新转向紧缩，毕竟定向资金投放有利于控制流动性过剩带来的通胀。

未来，转型中的经济不会出现快速反弹，货币政策将保持稳健，定向、灵活的资金投放是主流，全面降准不会出现。另外，债券二级市场利率略有反弹，但幅度很小，我们认为近期的各种数据尚不足以改变利率下降的走势。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

有积极的因素，信贷表现的不错，但社会融资总量好像不太理想，信贷好转可能是和这些微刺激的政策、资金投放有关系，然后里面的结构也比较积极，特别是居民户的中长期贷款还出现了上升，说明需求还是不弱的，如果这个趋势能保持下去，那房地产的下行压力可能比之前预期的要小。

但社会融资规模中，非信贷部分不太好，一个原因是需求回落，特别是房地产，另一方面各类资金对地产类的融资都是很谨慎的，这不利于行业债务链条的维持，接下来可能出台针对性的政策，虽然不是支持房地产企业的扩张，但正常的资金周转还是需要的；不过企业债券融资比较理想，趁着利率低大家都想多发。

--中金公司固定收益研究团队：

5月M2增速13.4%，高于市场预期，较上月13.2%回升0.2%。M2增速回升的主要原因包括信贷投放规模好于预期，财政支出增速高于预期使得5月份财政存款增量低于预期。关于财政支出加快导致财政存款增量低于预期从而有利于M2提高。

5月份贷款增量明显回升，达到8,708亿，高于4月份规模且明显高于去年5月份水平，贷款增速也从上个月的13.7%回升到13.9%。前期贷款增速偏慢有多方面的原因，包括存款增长乏力导致的贷存比约束、银行风险偏好下降导致的信贷投放谨慎以及信贷额度约束等。未来几个月来看，银监会可能会逐步调整贷存比计算口径，包括可能纳入同业存款作为分母，从而缓解贷存比约束，而央行可能也会适度放松信贷额度约束。如果经济企稳，银行对信贷投放的风险偏好可能也会有一定回升。这些因素可能有利于信贷增速回升。

从结构来看，居民中长期贷款有所回升，从前几个月不到2,000亿的水平回升到2,000亿以上，显示个人住房抵押贷款额度有所增加，发放进度也提高。企业中长期贷款3,479亿，也高于此前几个月的水平，有利于投资增速企稳回升。票据融资增加1,545亿，明显增加，是信贷额度放松的征兆。

存款的增长仍低于季节性，月度增加1.37万亿，较去年同期少增1,100亿，存款增速仍惯性下滑到10.6%，进一步低于4月份的10.9%，再创历史新低。受到半年末冲存款的影响，最近银行理财产品收益率有所回升，对存款仍会形成一定分流。下半年需要关注的是，监管机构可能加快推出针对企业和居民的大额存单，从而一定程度上增加存款的吸引力，避免存款持续受到货基和银行理财的分流。此外今年外币存款增速较高，显示企业将外币结汇的意愿不强，也一定程度上影响了人民币存款的增速。“宽资金、紧存款”的现象目前仍存在。

社会融资总量5月份增加1.4万亿，符合市场预期。贷款增量有所反弹；非标分项来看，委托贷款较上月略有增加，回升到2,063亿，但信托贷款继续萎缩，显示非标通道逐步向券商资管和基金子公司转移。企业债增量维持在接近3,000亿的高位，符合预期，非标转标仍是未来趋势。外币贷款和未贴现承兑汇票都低于预期。

展望下半年，在信贷增速有一定回升的基础上，如果非标增量保持平稳，而信用债增量保持在较高水平，则社融余额增速有望从目前15.6%的水平回升到16%上方。如果信贷额度放松以及非标增量因银行补充资本金而有所回升的话，则社融的余额增速可能回升更为明显。对于M2，如果考虑信贷增速略有回升，且财政支出进度加快，外汇占款增量相对平稳的情况下，余额增速也会保持在13%上方。社融和M2增速回升的情况下，央行货币政策进一步大幅放松的可能性不大。

--国信证券宏观分析师 钟正生：

按全年9.8万亿新增信贷目标，以及惯常的季节投放节奏推算，5月信贷投放不足7000亿人民币。但考虑到稳增长措施的陆续推出，以及表外融资向表内迁移的动向，我当时预计5月信贷投放在8000亿左右。可还是低估了新增信贷的规模。

M2增速13.4%，也是超预期的。主要原因在于信贷超季节性投放，新增外汇占款估计不会太弱，当然还有再贷款工具推出的扩张效应（再贷款直接增加基础货币）。

从社融构成来看，表外融资收缩状况依然没有太大改观，委托贷款虽较上月有所回升，但信托贷款增量进一步下降。企业债券净融资自上月高位回落，但仍处于较高位置。这一方面由于利率处于低位，企业发债需求增多，另一方面是由于表外贷款向表内迁移趋势仍在继续，造成更多需求从非标资产向标准债券的转化。

--国海证券债券及宏观研究员 黄诗城：

金融数据总体好于预期吧，尤其是贷款。表外融资增速继续萎缩，但信贷增速已经出现回升，社融规模余额增速也进入企稳阶段了。年初以来的流动性宽松和各种定向放松的效果逐渐会显现出来，后续信贷和社融对经济的托底作用也会逐步体现。预计三季度经济会是下行后低位筑底阶段，四季度可能会有企稳。政策上来看的，估计还是维持目前逐步微调的力度。

**相关背景**

--为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。

--中国银监会上周五表示，要改进宏观审慎管理指标和存贷比管理办法，盘活贷款存量；持续加强对地方政府融资平台、房地产、产能过剩行业、影子银行等重点领域的风险防控。(完)

(发稿 中文新闻部; 审校 杨淑祯)

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