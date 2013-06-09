分析师看5月人民币信贷数据

路透上海/北京6月9日 - 中国人民银行周日公布,5月新增人民币贷款6,674亿元，低于此前路透8,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长15.8%，路透调查中值为15.9%。

央行数据并显示，中国5月末人民币贷款余额67.22万亿元，同比增长14.5%，低于路透调查中值14.8%。

此外，5月社会融资规模为1.19万亿元人民币，同比多增424亿元。1-5月社会融资规模为9.11万亿元，比上年同期多3.12万亿元。

主要数据:

--中国5月社会融资规模1.19万亿元,同比多增424亿元,比上月少5,763亿元

--中国5月新增人民币贷款6,674亿元,路透调查中值为8,500亿元

以下为市场人士的评论:

--南京银行金融市场部研究主管 黄艳红:

5月人民币新增贷款基本在预期范围内，但企业中长期贷款占比仍然不高，显示企业因需求不乐观，成本偏高，没有动力去增加更多长期投资，整个经济的增长动力亦显不足。降息是大趋势，可以刺激经济，但也会对正在进行中的经济结构调整和房地产调控产生影响，估计央行会扛一扛，近期不太会动。

M2增速小幅回落，但仍处于高位，央行可能认为市场整体资金仍偏宽裕，并不需要更多的流动性，今天银行间市场资金面依然紧张，央行干预的可能性不大，由于财税上缴，以及美联储退出QE预期引发美元走强，热钱流出，还有同一银行理财户不能和自营户交易，拉长了资金在途时间，银行出于谨慎考虑，保有更多的资金，上述各类因素综合起来，整个6月要看资金面的脸色。

去年下半年央行通过逆回购对市场注水，是因为当时外汇占款持续减少，而今年不一样，一季度以来外汇占款大幅增加，不过5月存款数据显示，外币存款有所减少，可能与央行打击套利有关，现在有传外汇占款增速呈快速下降趋势，这会对流动性补给产生影响，具体要等待更多数据，目前央行传递的仍是中性偏紧的政策基调。

--光大证券宏观分析师 钟正生:

首先，5月新增信贷规模明显低于市场预期，且其中较多用于居民按揭贷款，非金融企业中长期贷款起不来。这就说明金融向实体经济输血的渠道仍然不太顺畅。

其次，表外融资收缩明显，呈现结构性分化局面。信托委托贷款下得较快；信贷规模调控下票据冲量需求下降；只有企业债券依然不错，这与部分基建项目陆续上马的背景一致。

最后，M2增速15.8%，符合市场预期，且远高于央行年初制订的目标货币增速。所以，未来央行应该不会因为目前通胀压力弱就放松货币。

--广发银行金融市场部高级交易员 颜岩:

5月社会融资规模低于预期，新增贷款和未贴现票据大幅减少。前者略低于预期，这与全年银行放贷安排有关，也与目前过高的M2有关。实体经济对贷款的需求不会有明显减弱，并且中长期贷款占比还有上涨。未贴现票据下降主要是季节性原因，预计下个月会再度增长。

社会融资规模增速将继续下降，当然不排除6月份的反弹，目前9万亿的增幅略高。M2依然远高于目标值。虽然未来其受基数影响会自然回落，但想要接近13%还需调控。所以数量型的政策放松我们认为不会出现。更大可能是产业政策或价格水平的调节，但目前来看后者的可能性也不大。

**相关背景**

--中国人民银行行长周小川表示，中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力。

--建立存款保险制度被诸多中国金融业人士视为利率市场化的必备前提，“相应配套的制度安排”。而最新的央行表态则透露出，中国存款保险制度条件已经具备，可择机出台并组织实施。

--中国央行公开市场本周净投放达1,600亿元人民币，创下四个月来单周新高，但对于缓解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪；而面对流动性困境，央行依然坚守央票发行和正回购操作，则向市场传递出更为明确的数量紧缩信号。

--消息人士称，中国新的领导层对经济放缓有更大的容忍度，可能会容忍经济季度增长率放缓至7%，才会出台新的经济刺激政策。(完)

(发稿 中文新闻部；审校 曾祥进)

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