中国5月新增贷款开局不利 降息呼声日渐增强

* 前两周四大行贷款偏弱已成惯例

* 企业信贷需求不振已是现实存在

* 固定资产投资及制造业放缓影响需求

* 降息应是货币政策下一步首选

路透香港/上海5月16日电---占中国贷款规模逾三成的四大国有银行5月依然开局不利,前两周的新增贷款接近零,未能摆脱上月整体信贷低迷的态势,令外界对中国经济能否在第二季度触底反弹充满担忧.

分析人士指出,在央行下调存款准备金率及通过逆回购释放流动性後,银行体系的超储水平已处在相对较高的位置,但贷款疲弱主要是受固定资产投资下滑及制造业放缓的双重影响.而当前又恰逢欧元区再现动荡的复杂环境,降息将会给中国实体经济带来实质性的利好.

上海证券报周三引述知情人士透露,5月前两周,工农中建四大国有银行新增人民币贷款整体接近零,而存款则继续流失2,000亿人民币左右.

"中国的贷款需求一向主要靠固定资投资拉动,今年又叠加了新的影响因素--制造业也明显放缓了.没有投资,没有制造业产能扩大,贷款需求肯定要下降,"渣打中国区宏观经济分析师李炜称.

他表示,尽管贷款需求较弱,但央行货币政策报告显示70%的贷款的利率还是上浮的,这对实体经济的信贷需求也有一定的影响.

而中国建设银行宏观经济研究员赵庆明博士也指出,目前降息是最能给实体经济带来利好的政策.如果下调基准利率0.25个百分点,预计将减少企业全年的成本负担约2,000亿元.

"目前至少可以单边降低贷款利率."他称.

上周公布的数据显示,中国各项经济指标全面趋弱,显示经济增速仍将在第二季继续下滑.

在上述数据公布後的数小时内,美银-美林就下调了中国的增长预估.其中国经济学家陆挺在致客户的邮件标题中直截了当地写道,"我们以前错了,我们现在下调成长预估."

他目前预计第二季度经济将成长7.6%,全年料成长8%.而他之前预计全年经济将成长8.6%.在上周五数据出炉前,路透调查中分析师普遍预计2012年中国经济将成长8.4%.

**前两周贷款偏弱也为惯例**

但也有来自国有银行的内部人士指出,月度银行信贷增长的特点就是前低後高.目前的信贷供需有结构性的矛盾,想贷和想借的,不一定匹配.

"前低後高是月度贷款的惯例.第一周还是负增长呢...,现在想借的,想贷的不是太匹配,"一位来自银行内部的人士表示.

据上海证券报的报导,四大行面临的局面不一,其中两家银行贷款分别增长100多亿和几十亿,但另两家则分别出现负增长,整体看,截至5月13日,四大行5月人民币贷款几无增长.

上述人士还表示,目前大型国有企业都逐步倾向於直接融资渠道,而中小企业在目前环境下也不敢举债,这也是一种结构性的矛盾.

中国四大国有商业银行包括工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS).

中国4月新增信贷环比下滑逾三成,且短期贷款增长持续高於中长期贷款,验证企业贷款实际有效需求遇冷.结合最近两日出炉的外贸和工业等宏观经济数据,进一步确认经济正在探底过程中.

报导并称,与此同时,四大行存款也继续呈现流失态势,截至5月13日,四大行存款流失2,000亿元左右,其中一家银行流失900亿左右.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.(完)

--发稿 毕晓雯; 审校 林高丽

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