中国5月ODI同比下降38.8%至82.2亿美元 前五月累计下降53%--商务部

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月16日 - 中国商务部周五公布，5月非金融对外直接投资(ODI) 为82.2亿美元，同比下降38.8%；1-5月累计ODI为345.9亿美元，同比下降53%。
商务部网站刊登的新闻稿称，1-5月对外承包工程完成营业额504亿美元，同比增长0.6%；新签合同额754亿美元，同比下降0.1%。5月当月，完成营业额110.4亿美元，同比增长4.9%；新签合同额135.9亿美元，同比增长17.9%。
商务部合作司负责人指出，1-5月对“一带一路”沿线的45个国家有新增投资，合计非金融类直接投资49.9亿美元，占同期总额的14.4%，占比较去年同期上升6.7个百分点。主要投向新加坡、老挝、印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦、柬埔寨、俄罗斯、越南、阿联酋、缅甸等国家和地区。中国对非洲的投资较上年同期增长15.2%。
从对外直接投资的行业结构看，1-5月对外投资主要流向商务服务业、制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业，分别占同期对外投资总额的26.7%、19.1%和12.7%；与去年同期相比，流向建筑业的投资增长88.8%，流向信息传输、软件和信息技术服务业的投资增长45.8% 。
从承包工程来看，1-5月中国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同2128份，新签合同额384.7亿美元，占同期中国对外承包工程新签合同额的51%，同比下降1.6%；完成营业额240亿美元，占同期总额的47.6%，同比增长6.7。
商务部昨日公布，5月当月实际使用外资(FDI)金额546.7亿元人民币，同比下降3.7%，连续第二个月下降。今年前五个月，实际使用外资金额3,410.8亿元，同比下降0.7%。[nB9S1J500W]
以下为历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:
FDI ODI
金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%） 金额（亿美元） 同比（%）
5月 -- 546.7 -3.7 82.2 -38.8
4月 -- 599.1 -4.3 58.3 -70.8
3月 131.1 878.3 6.7 71.1 -30.1
2月 87 585.9 9.2 57 *-68.2
2017年1月 120 801 -9.2 77.3 -35.7
2016年12月 122.1 814.2 5.7 84.1 -39.4
11月 98.8 655* 0.9* 157 76.5
10月 88.2 572.7* 4.7* 117.4 48.4
9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9
8月 87.5 573.2 5.7 153.1 *13.4
7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 *85.2
6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9
5月 88.9 567.7 -1 134.4 --
4月 98.9 625.7 6 199.9* --
3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5
2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍
1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2
2015年12月 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1
11月 103.6 649 1.9 89.2* --
10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3
9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2
8月 87.1 542 22 135 7
7月 82 506 5.2 75* --
注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）
详情请点选中国商务部官网(here)
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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