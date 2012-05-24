5月汇丰中国制造业PMI初值降至48.7

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京5月24日电---汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据,回落至48.7,为连续第七个月处在荣枯分水岭下方,受出口形势恶化拖累.
上月汇丰制造业PMI终值为49.3,前次低点为去年11月的47.7.
"5月制造业活动再度趋弱,反映出口形势恶化.随着通胀持续缓和,政策面放松需要更进一步",汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌对此表示.
他并指出,中国政府为稳定增长,政策已在放宽并将加大幅度,这包括支持流动性、保障房和基础建设投资及消费的多项措施.只要宽松政策能够奏效,中国经济将在未来数季实现软着陆.
Markit提供的新闻稿显示,从分项数据来看,新出口订单指数由上月的50.2降至47.8,新订单和就业等数据也出现萎缩,投入价格指数和产出价格指数均有所下降.不过,4月产出指数则回升.
中国本月公布一片惨淡的4月宏观数据,经济进一步下滑风险引起政府重视,强调要把稳增长放在更加重要的位置,同时刺激消费和投资政策开始逐渐出炉.
是次PMI预览数据样本采集自5月11-22日之间.5月PMI终值则定於6月1日发布.
PMI预览数据是基於每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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