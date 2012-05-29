中国5月官方制造业PMI料将温和回落

* 公布项: 中国5月官方制造业PMI

* 公布时间: 6月1日(周五)约9:00

* 路透预估中值: 52.2

预估区间: 51.1-53.0 (13家受访机构)

* 历史数据: 4月--53.3 3月--53.1 2月--51

重点关注:

接受路透调查的13位分析师预计,中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将自上月录得的一年新高温和回落至52.2.企业经营活动扩张的降温,反映出内外需求依然不振,意味着经济增速可能进一步下滑.

4月份数据反映经济增长的"三驾马车"均已减速,该趋势可能将在5月延续.期间欧美经济前景出现新的恶化风险,国内虽然正在加速出台扩大投资和内需的政策,但发挥效力仍需时间,需求端不振或令国内制造业活动扩张乏力.

"预计官方PMI会在上月基础上下行一点.後期来看,虽然最近基建项目审批在加速,但反映在经济指标上可能还要几个月时间."中邮证券宏观经济分析师邱云波表示.

他预测5月官方PMI将自4月53.3降至52.9.新的提振措施效果显现之前,预计制造业企业活动仍会保持降温,不过降至荣枯分水岭50下方的可能性较小.

中国国务院常务会议上周称,当前经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度;而发改委项目审批最近明显加速,近日核准了首钢迁钢、广东湛江和广西防城港等一批重大钢铁建设项目,总投资超过千亿元人民币.

但国家发改委下属中国宏观经济学会副会长兼秘书长王建在接受路透专访时称,由於经济的下行趋势并没有改变,眼下出台诸多短期刺激政策效果有限,最多是将下跌步伐放缓,但扭转不了下行的大趋势.

Markit提供的新闻稿显示,4月汇丰制造业PMI初值回落至48.7.4月终值为49.3.该指数近一年来徘徊於萎缩区域,与连续五个月回升的官方PMI形成分化.走势对比图,请点选r.reuters.com/beh48s

* 市场影响:

历史数据显示,5月官方制造业PMI大多季节性环比下滑,若此番录得预期中的温和降幅,料不会引起市场大幅波动.但若降幅超出预期,意味着国内经济探底过程仍未结束,料引发国内股市下挫.

目前国内债市收益率已经超跌,超出预期的PMI降幅将再次打击市场信心并推高债券价格.但若经济数据有转好趋势,目前超跌的收益率则很有可能反弹.

中国央行自5月18日起下调了存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.

以下是各机构给出的4月官方PMI预估详情:

澳新银行 51.1

巴克莱资本 52.2

交银国际 52.5

中邮证券 52.9

中金公司 51.3

大和证券资本市场 52.7

Forecast PTE 52.0

海通证券 52.6

华融证券 53.0

华宝信托 52.0

ING 52.3

申银万国 51.1

浙商证券 52.1 (完)

--发稿 李然; 审校 丁淑琴

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