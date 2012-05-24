5月汇丰中国制造业PMI初值再度回落 政策放松细水长流

2011年11月30日资料图片显示，一名女工在义乌一家服装厂内工作。最新数据显示中国制造业活动在5月继续收缩，出口订单明显回落则显示外需依然令人担忧。政府需更进一步放松宏观政策以实现经济软着陆，而成本压力缓解则加大了政策调整空间。 REUTERS/Carlos Barria

* 5月汇丰制造业PMI初值回落至48.7--调查

* 该指数连续第七个月处在荣枯分水岭下方

* 分析师称需进一步放松政策,以助实现软着陆

* 成本物价缓解,为政策调控腾出空间

路透北京5月24日电---最新数据显示中国制造业活动在5月继续收缩,出口订单明显回落则显示外需依然令人担忧.政府需更进一步放松宏观政策以实现经济软着陆,而成本压力缓解则加大了政策调整空间.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据再度回落,连续第七个月处在荣枯分水岭下方.

"5月制造业活动再度放缓,反映出口形势恶化.随着通胀持续缓和,政策面放松需要更进一步",汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌对此表示.

Markit提供的新闻稿显示,4月汇丰制造业PMI初值回落至48.7.4月终值为49.3.该指数近一年来徘徊於萎缩区域,与连续五个月回升的官方PMI形成分化.走势对比图,请点选r.reuters.com/beh48s

屈宏斌指出,中国政府为稳定增长,政策已在放宽并将加大幅度,这包括支持流动性、保障房和基础建设投资及消费的多项措施.只要宽松政策能够逐步奏效,中国经济将在未来数季实现软着陆.

汇丰PMI初值数据显示,5月新出口订单指数由上月的50.2降至47.8,新订单和就业等数据也出现萎缩.不过,分项数据中的产出指数则回升.

浙商证券宏观经济分析师郭磊亦分析称,新订单继续走低,反映出需求端的趋势性走弱;产出指数的反弹应该是投资启动和部分重工业加码的影响.

"我们维持我们的看法,即目前处於主动去库存阶段,对应着经济衰退和通缩期的後半段",他并表示,目前政策已经出手,并将维持细水长流的偏暖姿态.

市场对5月数据疲软早有预期.数据出炉後,中国股市沪综指.SSEC仅略有回落,海外市场上,对中国经济数据敏感的澳元短暂走低後收复失地.

中国本月公布一片惨淡的4月宏观数据後,央行随机年内第二次下调存款准备金率.政府也开始强调稳增长优先,刺激消费和投资政策开始逐渐出炉.

**物价压力缓解,政策空间加大**

PMI预览分项数据中,当月投入价格和产出价格指数均有所下降,表明制造业者及消费者领域所承受的成本和物价压力双双有所缓解,这令未来政策预调微调具备了更多空间.

"投入和产出价格指数下降和前期PPI回落,及PPI中生产资料价格回落幅度大於生活资料的逻辑一致,都是通缩期的正常现象;目前中下游的需求都没有明显复苏,中间品价格无疑会受到压力",郭磊说.

中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%,环比下降0.1%;工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%.市场普遍认为,符合预期的物价回落给政策调控预留了空间,稳投资、调降存准的可能性都在加大.

申银万国分析师李慧勇周四在报告中称,经济下行压力倒逼政策支持力度加码,预计国家将着力推进"十二五"规划重大项目按期实施,启动一批事关全局、带动性强的项目,且年内财政政策将更加积极.

是次PMI预览数据样本采集自4月12-19日之间.4月PMI终值则定於5月2日发布.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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