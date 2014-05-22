5月汇丰中国制造业PMI初值升至49.7 创五个月高位

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京5月22日 - 汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，5月PMI初值数据升至49.7，创五个月最高位，且是连续第二个月上升。上月终值为48.1.
Markit提供的新闻稿显示，5月新出口订单指数初值升至52.7，重新返回荣枯线上方，且为2010年11月以来最高水平。
同时，产出、新订单和产出价格指数均返回50上方，产成品库存指数则下降，都表明制造业领域出现好转。
是次PMI预览数据样本采集期为5月12-20日之间。终值定于6月3日发布。
浏览汇丰PMI图表，请点选 link.reuters.com/saj59v
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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