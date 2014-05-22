5月汇丰中国制造业PMI初值升至49.7 创五个月高位

路透北京5月22日 - 汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，5月PMI初值数据升至49.7，创五个月最高位，且是连续第二个月上升。上月终值为48.1.

Markit提供的新闻稿显示，5月新出口订单指数初值升至52.7，重新返回荣枯线上方，且为2010年11月以来最高水平。

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PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)