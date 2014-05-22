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中国财经 | 2014年 5月 22日 星期四 10:37 BJT

5月汇丰中国制造业PMI初值升至49.7 创五个月高位

路透北京5月22日 - 汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，5月PMI初值数据升至49.7，创五个月最高位，且是连续第二个月上升。上月终值为48.1.

Markit提供的新闻稿显示，5月新出口订单指数初值升至52.7，重新返回荣枯线上方，且为2010年11月以来最高水平。

同时，产出、新订单和产出价格指数均返回50上方，产成品库存指数则下降，都表明制造业领域出现好转。

是次PMI预览数据样本采集期为5月12-20日之间。终值定于6月3日发布。

浏览汇丰PMI图表，请点选 link.reuters.com/saj59v

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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