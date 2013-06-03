中国5月官方非制造业PMI微降至54.3--国家统计局

去年下半年中国TMT行业风投资本投资量续增 但趋理性--PWC
路透上海3月29日 - 国际会计与咨询公司普华永道（PWC）周三发布其半年一次的MoneyTree报告，去年下半年国内科技、媒体及通信（TMT）领域的风投资本投资项目数继续上升，创下自2012年以来新高；不过投资总额有所回落，市场趋于理性。
路透北京6月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一公布，中国5月官方非制造业商务活动指数微降至54.3，创八个月最低位；上月为54.5.
中国非制造业PMI指数体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。
汇丰将于周三(5日)公布中国5月服务业PMI。
以下为中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2013年/5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
非制造业PMI 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2
注：季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求，自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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