中国5月官方非制造业PMI微降至54.3--国家统计局

路透北京6月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一公布，中国5月官方非制造业商务活动指数微降至54.3，创八个月最低位；上月为54.5.

注：季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求，自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数。(完)