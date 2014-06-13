综述：中国5月粗钢产量创纪录新高 原料价跌及人民币贬值“撑腰”

图为安徽合肥一家钢厂的工人在检查倾倒铁水过程。 REUTERS/Stringer

路透北京6月13日（作者 李文科） - 尽管遭遇需求不振和信贷收紧的压力，中国5月粗钢产量同比仍增长2.6%至7,043万吨，创纪录新高。分析人士指出，二季度钢材消费旺季，加上矿石等原材料价格下滑提升吨钢盈利，刺激钢企生产热情。

而人民币兑美元汇率年初以来最大贬值逾3%，为扩大钢材出口铺平道路，将推动出口成为今年钢材需求的一大亮点。5月中国钢材出口数据佐证了这一点，数据显示，5月钢材出口达到807万吨，为金融危机以来最高水平。

“钢材出口增加缓解了国内严峻的钢材形势，...从企业经营角度看，出口回笼资金更快，国际市场的价格也更有吸引力。”我的钢铁网研究总监徐向春指出。

他并认为，5月数据比想象中更低一点。按照目前的市场状况，受益于原材料价格下跌，吨钢利润明显上升，边际利润从亏损过渡到小幅盈利，钢厂倾向于少检修多生产。

中金公司金属分析员马凯指出，今年的钢厂利润在1-2月间面对相对高矿价(均价约120美元/吨)情形全国大范围亏损，然而进入3月后原材料端下跌幅度超过成品材后，冶炼毛利开始回升，而进入5月后这一利润开始缩窄，然仍保持着正利润。

中国国家统计局周五公布，5月粗钢产量为7,043万吨，创纪录新高，日均产量为227.2万吨，略低于4月水平；前五月粗钢产量34,525万吨，同比增长2.7%，同期钢材产量增6%至45,260万吨。

海关数据亦显示，5月中国出口钢材807万吨，环比增7%，同比增长49.2%；1-5月中国钢材出口3,394万吨，同比增长33.6%。

**钢价支撑弱**

对于钢价未来走势，分析师指出，经济基本面企稳以及微刺激政策的信号，可能促使钢价小幅反弹，但幅度将非常有限。

而在二季度之后，中国钢材消费将进入淡季，不排除钢材面临基本面的一定程度恶化，并呈现持续主动去库存，价格下跌的状态，而受青岛港出现的金属融资诈骗案件的牵连，矿石价格仍偏空。

“二季度钢厂出现的盈利只能是短期盈利，并不表示会缓解钢厂的严峻的生存形势。”徐向春认为。

而资金紧张是制约钢厂渡过难关的一大障碍，部分钢厂可能想要生产但也没有条件生产。实际上，目前停产的多是一些低端的轧钢厂，有炼钢炼铁能力的停产得很少，甚至之前减产的钢厂还在恢复产能。

此外国内钢企严峻的融资困境亦在提升钢材出口的动力。市场人士提到，很多钢材贸易商和钢厂也在通过出口贸易进行融资。

中金公司调研发现，今年以来在民营钢厂较为集中的唐山地区，一些钢厂已然“信用破产”，部分民营钢厂杠杆较高，前期投资过快的钢厂已经实际上部分“信用违约”，即使在3-4月间景气度回升，高炉仍然无法开工，因为高炉重新开工成本高，且前期债务尚未得以偿还。

**人民币贬值点亮出口前景**

市场人士认为，即将进入中国钢材消费的淡季，出口将成为未来钢材消费中的最大亮点，而这跟钢铁业资金紧张也有直接关系，企业出口回笼资金更快，压款的情况比较少，而国际市场钢材价格更有吸引力，也吸引钢厂开拓出口市场。

徐向春提到，5月份粗钢表观消费的增量中绝大部分由国际市场贡献，其中美国经济复苏带来的需求增长非常明显。

“人民币汇率在春节之后一直在贬值，中国钢材价格跟周边国家相比优势更加明显，更有竞争力，非常有利于出口。”骏时钢铁涂镀产品负责人陈亚亮称。中国钢材价格竞争力明显上升，已经超越了俄罗斯、乌克兰以及日韩等周边国家。

人民币兑美元即期汇率自今年1月中旬逆转此前人民币单边升值走势，启动一波凌厉的下跌行情，年内最大跌幅一度逾3%。

受益于人民币贬值，钢坯端的稍微再加工后再出口亦能获得收益，中金公司调研的几家生产钢坯的企业产品中就有20-25%都出口至东南亚或者发达国家市场。

“我们钢材出口业务一年比一年多，今年都忙不过来，不过利润压得很低，赔本赚吆喝啊，...比2009年的时候一个订单都没有要好得多。”一位从事国际钢材贸易的人士称。

不过贸易商人士也提到，由于越来越多的国家对中国钢铁产品进行反倾销，并设置贸易壁垒，尤其是东南亚等国家的出口的形势也比较严峻，钢材出口的成本上升，盈利空间被压缩。

陈亚亮并认为，中国钢材出口仍能保持全年粗钢产量10%的规模水平，这将对国内市场形成很好的补充。

“出口会是钢铁市场的一个亮点，今年最亮的一个点。”徐向春笑称。（完）

(审校 张喜良)

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