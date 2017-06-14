中国5月钢铁产量同比增长1.8% 受高利润刺激

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月14日 - 根据中国统计局周三发布的数据，中国5月钢铁产量较上年同期增长1.8%。虽然中国政府采取措施削减过剩产能，但中国钢厂还是被强劲的利润率所鼓舞。
今年5月总产量7,226万吨，略低于4月创下的月度纪录7,278万吨。
钢铁产量增长是高利润刺激的结果，因中国政府誓言在本月底之前取缔低品质熔炉之后，建筑钢材的供应趋紧。
“如果我们把每月产量细化成每日产量，就会看到在需求减弱的同时，产量也在逐渐放缓，”银河期货分析师白净表示。
白净称，螺纹钢每吨利润超过1,000元人民币(147.11美元)，足以刺激炼钢厂提高产量，”
中国2016年削减了约6,500万吨的钢铁产能，今年计划再砍去5,000万吨的落后产能，其中不包括低质钢铁。中国是全球最大钢铁生产和消费国。
上海期交所主力螺纹钢期货今年以来累计涨逾25%，3月时触及每吨3,377元的高位，但周三回跌至2,930元。
中国国家统计局周三公布，5月粗钢产量7,226万吨，同比增长1.8%。(完)
(编译 王颖/于春红; 审校 李爽/李春喜)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。