中国5月钢铁产量同比增长1.8% 受高利润刺激

路透北京6月14日 - 根据中国统计局周三发布的数据，中国5月钢铁产量较上年同期增长1.8%。虽然中国政府采取措施削减过剩产能，但中国钢厂还是被强劲的利润率所鼓舞。

今年5月总产量7,226万吨，略低于4月创下的月度纪录7,278万吨。

钢铁产量增长是高利润刺激的结果，因中国政府誓言在本月底之前取缔低品质熔炉之后，建筑钢材的供应趋紧。

“如果我们把每月产量细化成每日产量，就会看到在需求减弱的同时，产量也在逐渐放缓，”银河期货分析师白净表示。

白净称，螺纹钢每吨利润超过1,000元人民币(147.11美元)，足以刺激炼钢厂提高产量，”

中国2016年削减了约6,500万吨的钢铁产能，今年计划再砍去5,000万吨的落后产能，其中不包括低质钢铁。中国是全球最大钢铁生产和消费国。

上海期交所主力螺纹钢期货今年以来累计涨逾25%，3月时触及每吨3,377元的高位，但周三回跌至2,930元。

中国国家统计局周三公布，5月粗钢产量7,226万吨，同比增长1.8%。(完)