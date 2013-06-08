分析师看中国5月进出口数据

路透北京/上海6月8日 - 中国海关周六公布的数据显示，5月进出口数据大幅低于预期。其中出口同比增长1%，进口则下降0.3%，路透调查预估分别为增长7.3%和6%。

5月贸易顺差为204亿美元，路透调查预估中值为顺差193亿美元。

5月贸易数据详情如下:

指标 5月实际值 5月预估中值 预估区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

出口(%) 1.0 7.3 -0.5~9.4 14.7 15.3 20

进口(%) -0.3 6.0 -1.5~11.0 16.8 12.7 20

贸易顺差(亿美 204 193 130~294 181.6 187 17

元)

以下为市场人士的评论:

* 申银万国证券研究所首席宏观分析师 李慧勇：

5月进口数据同比负增长主要是与国内低迷的经济形势有关，投资等方面的明显放缓，带动大宗商品和零部件进口的显着减少；而出口方面，当然主要是监管部门联手打击虚假贸易的结果。

5月的贸易顺差并没有明显减少，所以理论上对人民币升值并不会有明显的影响。但中国出口数据的疲软有可能引发投资者对中国宏观经济的担心，有可能引发资金流出中国，进而加重市场对人民币贬值的预期。

5月数据出来后，我们可能会对全年的数据预期更谨慎一些。

* 联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩

5月的贸易数据确实挺出乎意料的。我认为主要原因包括监管部门出台了多项打击虚假贸易的措施，这对5月贸易数据的影响很大；5月人民币大幅升值，这对中国加工贸易出口的影响也应该非常明显。

同时，5月整个全球经济并没有有效的上行，虽然1-4月欧美出现了一定程度的经济复苏，但5月经济增长回踩的迹象又比较明显，这对外需造成了一定程度的打击。

还有一个需要注意的因素是去年5月中国的贸易数据是很不错的，基数高也会影响5月的同比增长数据。

* 招商证券宏观研究主管 谢亚轩：

进出口都有下降，这就是外管局20号文的影响体现了。不仅是出口有虚增，进口也含有虚报情况。海关和外管局的协力联动来减少虚假贸易成分，进出口增长出现下降是不意外的，这也有利于我们对进出口形势有更清醒的认识。

现在看5月份数据，出口面临的局面不是很乐观，当然单月数据也不能完全说明问题。进口下降说明内需还是不强，这与工业增加值数字是呼应的。顺差规模还算稳定。外汇占款方面，我们预计5月份外汇占款在1,500-2,000亿元左右，比之前几个月有相对明显的下降，这是因为货物流下降后资金流规模相应减少。但我不认为当月外汇占款会回落到零上下、甚至是负，这与近期全球资本流动逐步恢复正常这个大趋势还是不一样。现在就是一个把泡沫挤掉、恢复正常的过程，问题有但不严重。

人民币汇率方面，把虚假贸易成份去掉以后，肯定会促进人民币升值预期的分化，后期更有可能出现波动。央行会考察几点：海关数据、资金流动和汇率是否体现出供求均衡的状况，预期出现分化而不是单一看升值，这时它可能会找时机推进汇改。

* 广发银行资深交易员 颜岩：

贸易数据降幅如此之大超出了我们的预期。之前外管局发文要求挤压虚假贸易中的外汇套利活动，有利于清除贸易中的虚假成分，帮助我们得到一个真实的贸易增长情况。加上去年同期的高基数影响，导致今年5月贸易数据下降。同时5月PMI显示新出口订单低于50%，显示外需状况不乐观。

现在来看，外围情况在改善，量化宽松规模可能收缩，有助于减少热钱流入规模的压力。人民币持续升值的压力开始减缓，贸易数据开始体现出其真实的增长水平，而且美国经济复苏有利于未来出口增速提高。但即使贸易状况改善也难以改变国内经济运行的趋势，未来还是要靠投资拉动。在央行通胀管理谨慎和经济下滑容忍度提高的情况下，短期内货币政策难有大幅放松。

* 首创证券研究所副所长 王剑辉：

5月的贸易数据一方面显示无论是海外还是国内的需求恢复，都比预期的要慢。之前公布的PMI的一些指标也反映出了这个情况。

而另一方面就是之前的虚假贸易数据问题，在商务部和海关出台了一系列严格的检查措施之后，贸易数据的水分被挤出去不少，数据就出现了明显的回落。我们认为5月的数据也能反映目前中国真实的贸易情况。

目前看，二季度的各项经济数据应该都会是比较低的，但预计三季度将有明显的回升，所以应该还不用调整对全年数据的预测。

* 中国银行国际金融研究所主管 温彬：

在预期之中，只是下得幅度比较大，是暂时性的、很正常的。下得幅度较大再次印证前四个月转口套利是推动贸易大增的主要因素之一，监管层出手后，出口迅速回落也是很正常的。进口下滑则反映出实体经济需求疲软。

贸易顺差回落到200多亿有利于中国贸易平衡，有助于减缓结售汇顺差，减轻央行冲销外汇占款的压力，有利于央行货币政策调控。

* 交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟：

不管出口抑或进口都比市场预期要低，尤其进口已经是负增长。不过进口增速回落除了反映内需比较弱外，还有一点是受低基数的影响。

外管局 “挤水分”行动是有影响的，让数据开始回归真实，也说明现在国际经济形势不是太明朗，现在比较明确有复苏态势的是美国，但欧日问题仍比较多。整个出口前景还是有蛮多不确定性，今年外部环境预计只会有一个略好的改善。

挤挤水分，全年保持10%的出口增长还是有可能实现的，因为美国复苏势头还是不错，能保持下去。美国势头不错会对全球经济起到一个稳定的作用，对中国更有很大好处。（完）

(发稿 中文新闻部； 审校 黄凯)

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