数据观测：中国5月进出口同比增速料降至个位数

* 公布内容: 中国2013年5月进出口贸易数据

* 公布时间: 6月8日（周六）

--调查结果:

指标 5月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机

构数

出口(%) 7.3 -0.5~9.4 14.7 15.3 20

进口(%) 6.0 -1.5~11.0 16.8 12.7 20

贸易顺差(亿美元) 193 130~294 181.6 187 17

--数据要点:

路透最新调查预计中国5月进出口同比增幅双双降至个位数，出口预计增长7.3%，仅为4月增幅的一半。因外管局限制企业借道虚假贸易进行外汇套利，热钱流入有关的虚假出口受到抑制，且去年5月基数较高。

接受调查的位20分析师预测中值并显示，上月进口同比增速料亦由4月的16.8%锐减至6.0%，因国内经济增长乏力，且大宗商品需求萎缩。5月外贸顺差预计为193亿美元左右，略高于4月实际值。

在今年初全球央行的量化宽松及降息潮中，人民币升值预期吸引套利资金通过贸易渠道流入，导致今年前四个月进出口屡屡超出预期。自二季度以来，跨境资金流入与出口虚高的问题引起监管层重视，逐步出手应对这一问题。

外管局5月初出台的20号文明确规定，对资金流与货物流严重不匹配或流入量较大的企业发送风险提示函,要求在10个工作日内说明情况；同时要求对未提供证明材料作出合理解释的企业采取B类企业严格监管。

交银国际分析师李苗献认为，从最近美国经济的复苏看，中国出口的外部环境确实在改善。不过由于去年5月外贸基数高，将拉低今年5月出口增速至个位数。最近人民币汇率加速向均衡水平迈进，短期对出口亦有一定冲击。

交行报告预计中国2013年出口增速略高于上年，但考虑到多国贸易壁垒的加强，以及人民币实际有效汇率节节走高带来的不利冲击，出口大幅回升的可能性不大。报告对全年进口同比增速的预估为10%左右。

“而由于产能过剩、外需疲软、国内政策的不明朗以及新刺激政策的缺乏，中国经济增长的势头依旧疲软。”巴克莱报告认为。

以下为本次路透调查结果:

出口 进口 贸易顺差

同比% 同比% 亿美元

交通银行 7.0 6.0 220

巴克莱 8.7 10.0

西班牙对外银行 5.0 4.0 207

美林-美银 7.0 10.0 151

国家开发银行 4.0 3.7 193

中国建设银行 7.6 9.0 180

中信证券 5.2 4.8 198

日本大和证券 7.6 10.3 157

德意志银行 8.0 2.0 294

高盛 2.0 4.0 153

海通证券 8.4 2.2

华宝信托 3.9 7.5 130

兴业银行 9.0 11.0 130

荷兰国际金融 8.0 6.0 234

摩根士丹利 8.0 9.0

野村 5.0 2.0 245

华侨银行 7.6 9.0 180

北京领先国际 3.5 2.0 218.2

上海证券 -0.5 -1.5 200

申银万国 9.4 10.2 191

注：～为数据无法提供。（完）

(发稿 李航; 审校 黄凯)

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