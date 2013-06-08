中国5月出口同比增长1% 进口减少0.3%

中国QFII A股基金3月平均业绩0.77% 优于国内股票基金--理柏
路透上海4月14日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年3月的平均业绩升0.77%，前三月累计升4.92%，均优于国内股票型基金。
路透北京6月8日 - 中国海关周六公布，5月出口同比增长1%，进口下降0.3%，路透调查预估分别为增长7.3%和6%。
5月贸易顺差为204亿美元，路透调查预估中值为顺差193亿美元。
5月贸易数据详情如下:
指标 5月实际值 5月预估中值 预估区间 上月 上年同期 参与预测机构
数
出口(%) 1.0 7.3 -0.5~9.4 14.7 15.3 20
进口(%) -0.3 6.0 -1.5~11.0 16.8 12.7 20
贸易顺差(亿美 204 193 130~294 181.6 187 17
元) （完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透北京4月14日 - 中国海南省周五发布通知，在全省范围内暂停向在海南已拥有一套及以上商品住宅的非本省户籍居民出售新建商品住宅；对居民家庭购买二套房，则提高信贷门槛，并暂停第三套住房贷款。
路透上海4月14日 - 中国日报周五援引能源部门官员的话报导，中国希望到2020年底，形成10个巨型煤炭企业，帮助推动产业整合并解决产能过剩问题。