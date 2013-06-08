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中国财经 | 2013年 6月 8日 星期六 10:26 BJT

中国5月出口同比增长1% 进口减少0.3%

路透北京6月8日 - 中国海关周六公布，5月出口同比增长1%，进口下降0.3%，路透调查预估分别为增长7.3%和6%。

5月贸易顺差为204亿美元，路透调查预估中值为顺差193亿美元。

5月贸易数据详情如下:

指标 5月实际值 5月预估中值 预估区间 上月 上年同期 参与预测机构

出口(%) 1.0 7.3 -0.5~9.4 14.7 15.3 20

进口(%) -0.3 6.0 -1.5~11.0 16.8 12.7 20

贸易顺差(亿美 204 193 130~294 181.6 187 17

元) （完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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