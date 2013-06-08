中国5月出口同比增长1% 进口减少0.3%

海南暂停向已有一套及以上商品住宅的非本省户籍居民售房

路透北京4月14日 - 中国海南省周五发布通知，在全省范围内暂停向在海南已拥有一套及以上商品住宅的非本省户籍居民出售新建商品住宅；对居民家庭购买二套房，则提高信贷门槛，并暂停第三套住房贷款。