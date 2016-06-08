分析师看中国5月进出口数据

路透北京6月8日 - 中国5月出口同比降幅进一步扩大，表明整体外需依然较为疲弱，要实现全年“进出口回稳向好”的目标仍面临不小压力。

海关总署周三公布，以美元计价5月出口同比下降4.1%，进口同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%。5月进口同比降幅为2014年10月以来最小。

主要数据：

*5月美元计价出口同比下降4.1%(路透调查预估中值为下降3.6%)

*5月美元计价进口同比下降0.4% (路透调查预估中值为下降6%)

*5月贸易顺差499.8亿美元 (路透调查预估中值为580亿美元)

*以人民币计价，5月出口同比增长1.2%、进口增长5.1%，贸易顺差3,247.70亿元

中国进出口及贸易顺差图表 reut.rs/1tg817c

以下为分析师评论：

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

进口远超市场预期，创19个月以来最高值，主要原因是去年5月的低基数和进口价格上升，同时进口数量维持高位。具体来看，铁矿进口金额同比增长26%，原油进口金额同比下降6%，均为2014年以来最高值。

出口同比小幅下滑，从2014年以来看处于中等偏高水平，表明外需尽管有所回升，但仍然偏弱。从结构上看，延续2015年以来的特点，一般贸易相对可以，但是进料加工贸易明显偏弱。

整体而言，除非政策层出现重大失误，否则经济回升仍将持续；且前期回升力度越小，回升的可持续性将越强。对于2016年，我们仍然坚持房地产投资和宽财政带来经济回暖，“新周期归来”是本轮经济回暖的关键，2016年中国经济L型拐点已过，偏执看空中国经济必犯大错。

--光大证券宏观团队：

外需延续平稳，而进口有所改善。但进口改善是对之前需求复苏的滞后反应，随着金融体系对实体经济支撑减弱，实体经济融资难存在再度抬头可能，内需复苏进程可能受阻，进口跌幅或再度扩大。经济下行压力依然存在，未来面临较大不确定性。

全球贸易萎缩环境下，中国出口增速继续小幅下跌。在美联储加息预期再度下降后，外部需求放缓风险有限，而人民币有效汇率维持平稳，出口将延续微幅下跌的平稳态势。

前期内需复苏带动出口跌幅收窄，但随着需求前景变数增加，进口跌幅存在再度扩大可能。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

外贸继续呈现弱复苏状态，尽管美元计价的增速仍在下降状态，但进出口边际改善趋势不变。由于资本外流趋势放缓，隐藏在外贸中的伪顺差规模基本消失，加之国际油价等大宗商品价格有较大反弹，顺差仍能保持500亿美元左右规模，表明中国出口能力延续了增加趋势。预计未来顺差仍会缓慢下降，进出口增速边际改善趋势也将继续。

外贸边际改善趋势，也印证了我们近期坚持的经济见底判断观点，对中国经济和股市投资者大可乐观一点。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

国内需求在持续复苏，国际需求保持基本平稳，同时人民币兑美元出现一定程度贬值，对稳定外贸也有一定帮助。随着人民币贬值压力持续释放，未来外贸回暖还是可以预期的。

从中美战略对话成果看，未来不排除有一次性贬值的可能性，来释放民间已经累积的贬值压力，估计下半年出口形势会有所好转。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

出口同比降幅在扩大，说明出口面临压力还是挺大的，美国近期发布的数据也有不景气现象，整个外需都比较疲弱。

进口延续下降，但降幅在收窄，反映进口在逐渐改善。国内投资增速企稳，对大宗商品等原材料进口有支撑作用；而且5月大宗价格也有一个略微的上升，亦有助于进口增速的持续改善。

但由于整个外部环境处于疲弱的状态，上半年外贸难以有比较明显的改观，全年压力还是比较大。

--中信建投宏观分析师 胡艳妮：

基本符合预期，出口环比有较大幅度增长，往往奥运年份对中国出口都有一定正面提振；进口增速确实有些超预期，5月环比也呈现增长，但当月进口价格实际是下降的。这同时也表明中国经济并没有大家想象的那么差，还是在企稳过程中。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

出口增速略低于预期，整体表现还处在相对低位平衡状态，没有显着恶化迹象，出口规模和过去两年平均水平相差不多。外需环境改善幅度不够大，以目前的经济结构，出口已达到阶段性天花板，未来要打破1,600-2,000亿美元的月出口，可能还需等待经济结构转型出现更大成效。

目前进口回升因为国内经济预期相对稳定，大宗商品价格延续回升势头，买方出现买涨心态，此外还有基数原因，以及通过进口实现资金流出，估计这种影响在50-100亿美元。

未来一段时间内，出口增速可能还在低位徘徊，温和负增长至个位数增长，进口有望稳步增长，未来几月小幅正增长且能保持这一势头。顺差将会逐步收窄。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

单月波动比较大，累计数据更稳定一些，更能反映真实的情况。目前看来，要完成全年进出口和全球进出口保持同步的目标还是有很大难度。

未来还是要落实前期国务院会议的精神，加大通关便利、推动“一带一路”、加大融资便利和对进出口的信贷支持。

**相关背景**

--中国国务院发布促进外贸回稳向好的若干意见称，将大力支持外贸企业融资，进一步提高贸易便利化水平，调整完善出口退税政策，支持中西部地区加工贸易发展，并实行积极的进口政策，重点支持先进设备、先进技术进口。

--中国商务部发布中国对外贸易形势报告(2016年春季)称，3月份以来贸易出现向好迹象，贸易条件继续改善。外贸发展长期向好的基本面没有改变，结构调整和转型升级取得新进展，但2016年外贸形势依然严峻复杂，下行压力仍然较大。

--中国商务部长高虎城表示，“十三五”（2016-2020年）要稳定外商投资规模和速度，提高利用外资综合质量，继续放宽外资准入，扩大服务业和一般制造业开放。

--中国商务部表示，希望加工贸易中相当一部分在国内得到更好发展，通过差异化政策引导加工贸易向中西部转移，尽可能将东部地区转移的加工贸易留在国内。

--中国国家外汇管理局周五发布2015年报预计，今年跨境资本流动将保持稳定；中国的外汇储备仍较充裕，境内主体经过近两年债务去杠杆化调整已明显降低未来对外偿付风险，2016年要保障外汇储备安全、流动和保值增值。（完）