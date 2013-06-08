中国5月外贸因“脱水”意外低迷 人民币升值面临釜底抽薪

图为百元面值人民币（下）和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 进出口增速双双远低于预期

* “挤水分”促使外贸数据向真实回归

* 人民币升值预期可能分化

路透北京6月8日 - 中国监管层重拳挤压虚假贸易的水分后，5月外贸数据降温本在意料之中，然而进出口同比增幅由前月的15.7%猛跌至区区0.4%，依然令市场大跌眼镜。这表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观，人民币兑美元迭创新高的局面可能被釜底抽薪。

业内人士指出，5月出口同比增速仅有1％主要是受监管层严挤水分影响，而进口负增长与内需较弱和去年同期基数高有关。预计全年外贸将呈现“前低后高”，三季度开始有望出现改善，但全年也只能是略优于去年。

“后几个月外贸形势可能都会比较困难，前几个月的高增长不可能在全年延续，企业面临困难还是挺大的，”商务部政策研究室副主任王雪坤表示。

中国海关稍早公布，5月出口同比仅增长1％；进口同比下降0.3％，均远低于路透调查预估中值7.3％和6％；当月贸易顺差204.3亿美元，路透预估为顺差193亿美元。

海关新闻稿指出，外贸进出口同比增速大幅回落，一方面是对港套利贸易基本得到遏制，内地与香港贸易快速回落；另一方面受国内经济放缓、外部需求低迷、企业经营成本居高不下、人民币实际有效汇率上升、贸易环境恶化等多因素综合作用。

“进出口都有下降，这就是外管局20号文的影响体现了。不仅是出口有虚增，进口也含有虚报情况...进出口增长出现下降是不意外的，”招商证券宏观研究主管谢亚轩称.

他认为顺差规模还算稳定，受货物流下降后资金流规模也将相应减少影响，预计5月外汇占款在1,500-2,000亿元人民币左右，较前几个月会有明显下降。而把虚假贸易成分去掉之后，肯定会促进人民币升值预期的分化，后期更有可能出现波动。

在外界对中国经济下行忧虑加剧之际，中国国家信息中心首席经济师范剑平认为，中国经济今年料呈前低后高的态势，并维持年内中国GDP增幅8%的预期。而下半年的政策选择建议宜静不宜动。

**“挤水分”效应显现**

尽管中国一季度经济成长率只有7.7％让市场失望，但同期外贸数据却出乎意料地亮丽：一季度出口增长18.4％。异常强劲的广东外贸数据引来质疑声，其中毗邻香港的深圳市被怀疑以“货物空转”方式助游资入境套利，而招致外管局和海关等多部门联合出手严厉核查。

监管层的核查行动从4月中旬启动，包括加大对虚假贸易、保税区“一日游”、贸易融资套利等现象的监管打击力度，在5月数据上终于有所体现。5月1％的出口同比增速为去年7月以来最低，今年前四个月增速则高高处在10-25％区间；5月进口则是2月因春节因素同比下降15.2％之后再度出现负值。

“贸易数据确实挺出乎意料的，主要原因包括监管部门出台了多项打击虚假贸易的措施，对5月数据影响很大；5月人民币大幅升值，对加工贸易出口的影响也应该非常明显，”联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩称。

他并指出，5月整个全球经济并没有有效的上行，虽然1-4月欧美出现一定程度经济复苏，但5月经济增长回踩的迹象又比较明显，这对外需造成了一定打击；另外去年5月贸易数据是很不错的，基数高也会影响5月同比表现。

“现在就是一个把泡沫挤掉、恢复正常的过程，问题有但不严重，”谢亚轩称。

海关分项数据可以印证泡沫正在被挤初。5月中国大陆对香港地区出口279.7亿美元，较4月的394.8亿美元下滑29%，而3月时出口高达483.7亿美元。1-5月累计对港出口同比增长54.9％，低于1-4月的69.2％，以及一季度的74.2％。

“5月数据能反映目前中国真实的贸易情况，”首创证券研究所副所长王剑辉称，5月贸易数据一方面显示无论是海外还是国内的需求恢复，都比预期的要慢，另一方面是贸易数据的水分被挤出去不少，数据就出现了明显的回落。

海关发布的新闻稿显示，今年前五个月中欧和中日双边贸易分别下降2.8％和8.9％，中美和中国与东盟双边贸易分别增长6.9％和14.8％。

**人民币升值预期面临分化**

中国年初以来高达两位数的外贸增长数据，以及全球新一轮量化宽松带来的热钱流入，带动人民币兑美元即期汇率在过去三个月内迭创新高，今年迄今累计升值1.6%。

但随着严厉打击虚假贸易行动的推进、美国可能压缩量化宽松规模经济、以及对中国经济前景疑虑的加深，未来人民币升值预期可能出现分化。

“中国出口数据的疲软有可能引发投资者对中国宏观经济的担心，有可能引发资金流出中国，进而加重市场对人民币贬值的预期，”申银万国证券研究所首席宏观分析师李慧勇称。

中国人民银行行长周小川日前也表示，目前中国的外汇盈余已有所下降，这给中国推进汇率的市场化提供了一定的空间。他指出，从2005年实施人民币汇率形成机制改革以来，人民币对美元汇率已升值35%，但实际来看这个数字还会更高。

为刺激本国经济，近年来美国、日本等发达国家的货币汇率先后大幅贬值，人民币汇率相对升值，从而给中国外贸出口形成压力。对此周小川表示，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力，但中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测。

在谢亚轩看来，“央行会考察几点：海关数据、资金流动和汇率是否体现出供求均衡的状况，预期出现分化而不是单一看升值，这时它可能会找时机推进汇改，”他说。

上周人民币即期汇率累计贬值约0.02%，同期中间价升值幅度达到0.29%。交易员指出，中国外管局20号文引致的回补美元头寸预期正在变成现实，购汇力量持续增强促使即期价格与中间价差距进一步缩窄，预计在6月底之前，这一状况将延续。

据交易员透露，大型银行仍在大量补充美元头寸，20号文的补美元头寸效应将在未来一两周之内集中释放，料继续驱动人民币交易价格往下走。而中间价在这一阶段则将暂时摆脱价格中枢的作用。

国家外管局在5月5日下发《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》（下称“20号文”），向在进出口经常项目下的“人民币套利”玩家发出了最后通牒——各地外管局于5月10日前对资金流与货物流严重不匹配或流入量较大的企业发送风险提示函，并要求其在10个工作日内说明情况，否则将于5月31日被打为B类企业。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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