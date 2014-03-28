中国商学院MBA学费年年涨 毕业后年薪倍增--福布斯

路透上海3月28日 -《福布斯》中文版周五发布其对中国商学院MBA项目的独立调查，调查发现，虽然国内商学院MBA学费每年都有大幅攀升，但MBA学生毕业后的平均年薪是入学前的2-3倍多，不失为一个合理回报的投资。

福布斯周五还发布2014年中国最佳商学院排行榜，这是福布斯第六次对中国商学院MBA项目进行的调查。北大国家发展研究院MBA（原北大国际BiMBA）、中欧国际工商学院、清华大学经济管理学院列全日制MBA项目前三名。

同时，北京大学光华管理学院、北大国家发展研究院BiMBA、上海交通大学安泰经济与管理学院列在职MBA项目前三名。在最具价值EMBA项目中，中欧工商学院列榜首、上海交通大学安泰经济与管理学院、复旦大学管理学院获得第二、三名。

调查发现，国内商学院的学费还是一如既往延续增长势头。以中欧工商学院MBA为例，2010年的学费为25.8万元人民币，2012年增至33.6万元，到2014年则达到38.8万元，每年都有大幅的攀升。而绝大部分的MBA院校学费也是一路上扬，涨势惊人。

福布斯指出，从中长期来看，商学院教育不失为一项产生合理回报的投资。以MBA为例，在回收的有效问卷中，2009年的毕业生平均投资回报情况还算乐观。毕业五年后，全日制毕业生的平均年薪达到34.1万元，是入学前的3.28倍，毕业五年后年均薪资增幅达到了19.3%。在职毕业生目前的平均年薪达到38.1万元，是入学前的2.57倍，毕业五年后年均薪资增幅为14.5%。

值得关注的是，近几年女性学员就读MBA的人数也在增加。各行各业中的女性担任中高管理层的也越来越多，管理层已经不是男性的天下。在2005年毕业的学生中，女性占18.2%，到2007年，这一比例为19.1%，2009年为22.0%，2011年为26.9%，2013年则为25.5%。虽然2013年的女性学员比例比2011年的稍少，但还是可以看出女性学员在整体增多的趋势。

在重点调查的商学院中，80%的学校都开设有国际合作项目，其中部分学校同时授予国际合作方的硕士学位。有些院校有两个甚至三个国际合作项目，而北大光华管理学院则多达九个。另外，商学院也吸收越来越多的国外学生，在北大国家发展研究院全日制MBA班中，留学生已经占到了30%-40%，他们中的30%-40%又都来自美国。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。